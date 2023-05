"GP2-engine, GP2!", blijft een van de bekendste citaten van Fernando Alonso. Hij bekritiseerde, nota bene op het Japanse circuit van Suzuka, in 2015 de prestaties van de Honda-krachtbron nadat hij door de ene na de andere coureur werd ingehaald op het rechte stuk. Het was het eerste jaar van de samenwerking tussen McLaren en Honda, dat net was teruggekeerd in de Formule 1. Alonso zou de daaropvolgende jaren nog regelmatig kritiek uiten op de matige prestaties en onbetrouwbaarheid van de krachtbron van het Japanse merk. In 2020 kwam hij wel terug op de opmerkingen dat de Honda-motor net zo presteerde als een GP2-motor en zei dat dat een moment van frustratie was en dat deze uitspraak niet voor het publiek bedoeld was, aangezien hij met zijn engineer praatte.

Een nieuwe samenwerking tussen Alonso en Honda leek onmogelijk, maar is met het nieuws dat Honda en Aston Martin vanaf 2026 samenwerken in de Formule 1 een stuk realistischer geworden. De 41-jarige Spanjaard wil namelijk nog niet denken aan stoppen met de sport, al is het nog wel de vraag of hij in 2026 in de Formule 1 rijdt. Mocht het zover komen dat Alonso ook dan nog voor Aston Martin racet, dan heeft Honda er niets op tegen om weer met de tweevoudig wereldkampioen samen te werken, ondanks het ongemakkelijke verleden tussen de twee.

"Als we weer met Alonso gaan samenwerken als onze coureur, hebben we daar geen bezwaar tegen", benadrukt Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe. Alonso's aanwezigheid bij het team maakte geen deel uit van de onderhandelingen tussen Honda en Aston Martin, meent Martin Whitmarsh, Group CEO van Aston Martin Performance Technologies. "Dat was het niet", zegt de Brit, voorheen teambaas van McLaren F1-team. "Fernando doet het duidelijk geweldig bij het team en we zijn verheugd om hem in het team te hebben. Hij draagt zowel op als naast de baan fantastisch bij. Ik heb Fernando een tijdje geleden gesproken over de richting die we wilden inslaan. Hij is een zeer intelligent individu. Ik weet zeker dat iedereen refereert aan enkele opmerkingen die ooit zijn gemaakt, waarschijnlijk in het heetst van de strijd, die voor sommigen nogal memorabel waren, denk ik. Maar ik denk dat hij begrijpt en respecteert wat Honda doet."

Geen bemoeienis

Whitmarsh stelt bovendien dat Alonso nu ook wel weet dat de situatie bij Honda heel anders is dan in zijn tijd bij McLaren, toen de motoren weinig kracht leverden en regelmatig kapot gingen. "Honda won in 2021 en 2022 de wereldtitel en, tenzij we ze kunnen verslaan, gaan ze dat dit jaar opnieuw doen", zegt Whitmarsh. "Ze zijn een geweldige partner voor ons. En ik denk dat Fernando dat inziet. Maar 2026 ligt op dit moment waarschijnlijk buiten zijn planningshorizon. We moeten hem een auto geven die in staat is om constant races te winnen. We hebben dit jaar een redelijke stap vooruit gezet, maar we staan nog niet waar we moeten te staan. We blijven het team en de faciliteiten ontwikkelen en zullen sterker worden."

"We zullen vóór 2026 gesprekken voeren met Fernando over waar zijn toekomst ligt, dat weet ik zeker", vervolgt Whitmarsh. "Ik hoop dat hij nog jaren rond blijft hangen en het wordt geweldig als hij net zo fit en competitief is als vandaag. Het zou dan fantastisch zijn om hem ook in 2026 in de auto te hebben." Honda's Watanabe geeft aan dat zij zich niet willen bemoeien met de rijderskeuzes van Aston Martin. "Ons standpunt blijft hetzelfde en ik denk dat de rijderskeuze volledig aan het team is, dus niet iets wat wij als motorleverancier moeten doen. We zullen dat aan het team overlaten."

