Alonso geniet van Verstappen: “Altijd in de aanvalsmodus”

Fernando Alonso volgt graag de verrichtingen van Verstappen als hij de gelegenheid heeft om een Formule 1-race te aanschouwen. De agressiviteit en rijstijl van de Nederlander spreekt hem aan. De tweevoudig F1-kampioen is na een magere periode bij McLaren vertrokken uit de koningsklasse. Door de aanhoudende dominantie van Mercedes was de maat vol en zocht de Spanjaard zijn heil in andere takken van sport. Toch kijkt hij nog graag naar de races en met name naar de Nederlandse Red Bull-coureur.

"De coureurs in deze klasse rijden er niet voor niets, maar omdat ze de besten zijn. In de F1 is het lastig om daaruit de allerbeste te kiezen, want het verandert van jaar tot jaar en zelfs van rit tot rit. Je moet dus altijd van een combinatie aan elementen uitgaan", aldus Alonso, die op basis daarvan wel een keuze weet te maken. "Er zijn rijders die snel zijn in een enkele ronde, anderen zijn sterk bij de starts en weer anderen zijn heel constant of juist agressief. Ik zou op dit moment zeggen dat het Max Verstappen is."

Alonso stond zelf bekend als een agressieve coureur die spectaculaire inhaalmanoeuvres uit de hoge hoed toverde. Het is dus geen verrassing dat de houding van de Nederlander hem het meest aanstaat: "Hij is iemand die ik graag in de gaten houd en op televisie zie racen, want hij gaat altijd in de aanvalsmodus. Rijdt hij op de derde plek en komt hij in de buurt van de nummer twee, dan weet je dat hij daar niet lang blijft zitten. Je weet gewoon dat hij op een gegeven moment gaat proberen aan te vallen en dat is voor fans heel spannend. Helaas kan die agressiviteit je ook punten kosten, want je creëert meer problemen."

