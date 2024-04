Ondanks de mindere resultaten van Lance Stroll ten opzichte van zijn teamgenoot Fernando Alonso, is laatstgenoemde van mening dat de Canadees van groot belang is bij de ontwikkeling van de AMR24. De 42-jarige coureur ontkent dat de bolide is ontwikkeld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de tweevoudig wereldkampioen. “Lance en ik proberen het team zo veel mogelijk te helpen”, stelt Alonso. “Ik denk dat onze rijstijlen in sommige condities van elkaar verschillen. We hebben allebei een ander gevoel bij de auto. Ik denk dat Lance een stuk gevoeliger is dan ik, wat erg belangrijk is voor het team. Ik denk dat de analyse die Lance kan maken het team van nuttige feedback kan voorzien. Dit is cruciaal om de auto te verbeteren.”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

De coureur uit Oviedo vertelt op welk gebied hijzelf tekortkomt. “Ik ben soms iets meer ongevoelig voor dingen, en dat is niet goed. We proberen Aston allebei zo veel mogelijk te helpen. Als we gedurende de weekenden de afstellingen van de auto’s finaliseren, zijn beiden identiek. We komen dus tot dezelfde conclusies, maar op een andere manier. Ik denk dat die twee verschillende werkwijzen goed voor Aston zijn”, vertelt Alonso.

De Spanjaard wordt gevraagd op welke manier hij soms ongevoelig achter het stuur is, waarop hij antwoordt dat hij soms rondom de problemen van de auto kan rijden. “En zo nu en dan is dat iets goeds, want dat betekent dat ik op ieder moment in iedere auto kan stappen en negentig procent [performance] eruit kan halen. Maar af en toe ben ik zonder de hulp van mijn teamgenoot niet in staat om op honderd procent van de potentie van de auto te komen. Ik heb hier en daar hulp nodig bij bijzondere details van de set-up of balansproblemen. Ik denk dat we dus in veel aspecten van elkaar kunnen profiteren”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.