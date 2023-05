Fernando Alonso had het naar zijn zin in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De Aston Martin-coureur liet zich gelden op het uitdagende stratencircuit en stootte door naar Q3, waar hij een rondetijd van 1.11.449 noteerde en daarmee naar de pole-position leek te gaan. Die werd echter op het allerlaatste moment weggesnoept door Max Verstappen, die een 1.11.365 noteerde. Desondanks is Alonso tevreden met het verloop van de zaterdag, ook omdat de tweede startplek nog steeds genoeg perspectief biedt voor een goed resultaat.

"We maakten ons voorafgaand aan dit weekend zorgen om de snelheid op zaterdag", zegt Alonso. "We lijken op zondag erg goed te zijn, onze bandenslijtage is goed, maar op de stratencircuits hebben we moeite om temperatuur in de banden te krijgen." Of er nog meer in zat in die laatste ronde in Q3? "Ik denk het niet", lacht de Spanjaard, die stelt dat hij in Q3 een 'onaangename' hoeveelheid risico nam op jacht naar de pole-position. "Ik denk dat beide ronden in Q3 soms wat over de limiet waren, maar alles ging prima."

Waar de Aston Martin wel nog tijd te winnen heeft, is de laatste sector. De AMR23 was in de eerste en tweede sector in staat om de snelste sectortijden te noteren, maar Alonso verloor het steeds in de laatste sector. In die sector won Max Verstappen uiteindelijk juist genoeg om de Spanjaard van de pole-position af te houden. "De laatste sector lijkt ons zwakste punt", stelt de tweevoudig wereldkampioen vast. "Er is daar iets aan de hand, dat moeten we analyseren voor Singapore of de volgende mogelijkheid", doelt hij op stratencircuits.

Hulp van Verstappen

In de afgelopen zeven jaar was de coureur die van de tweede plaats aan de Grand Prix van Monaco begon succesvoller dan de polesitter. Fernando Alonso hoopt die trend in stand te houden door op zondag naar zijn langverwachte drieëndertigste Formule 1-zege te rijden. Hoe groot hij zijn kansen op succes inschat? "Groot", glimlacht hij na het horen van deze statistiek. Hij blijft echter realistisch: "Het is een lange race. Ik denk niet dat zich inhaalmogelijkheden zullen voordoen. Monaco is een zeer veeleisende race. Je moet letten op de auto, de versnellingsbak, de remmen. We moeten 78 ronden lang zeer geconcentreerd zijn. We moeten scherp zijn voor wat betreft de strategie en pitstop. Er kan van alles gebeuren. Als een kans zich voordoet, dan grijpen we die aan."

Alonso gaf na de Grand Prix van Miami al aan dat hij moet hopen dat de Red Bulls tegen problemen aanlopen, wil hij de zege pakken. Dat is in Monaco niet anders. "We hebben hulp van Max nodig", geeft hij toe. "We kunnen het niet voor lief nemen dat alle drie de auto's de finish halen", doelt hij op de top-drie. Of Verstappen van plan is om Alonso te helpen? "Ik bedoel, ik zou Fernando graag zien winnen maar ik wil ook mezelf graag zien winnen", grapt de Red Bull-coureur. "Het is een lastige, ik zal erover nadenken."

Alonso weet wel dat hij dit seizoen goede starts heeft gehad, waar de Red Bulls juist wisselvallig zijn bij het doven van de lichten. Met de tweede startplaats is er dus perspectief om richting Sainte Devote de leiding over te nemen. "Max is misschien wat wisselvallig geweest", zegt Alonso. Toch denkt hij niet na over heldendaden richting Sainte Devote. "De afstand richting bocht 1 is te kort, wat voor performance je bij de start ook hebt. Het is te krap om iets te proberen. We zien morgen wel hoe het gaat, misschien ben ik er nog niet mee bezig, met zo'n kans."

Alonso heeft al vaak op Monaco gereden, toch voelde deze ronde voor hem aan als 'een van de beste ooit'. Ook omdat het door de 18-inch banden van Pirelli en de wielvleugels soms lastig in te schatten is hoe dicht langs de muren de coureurs rijden. "Het zicht is zeer beperkt", legt Alonso uit. "De laatste bocht is gewoon een gok, je kan op geen enkele manier de muur zien. Dat zorgt voor meer stress in zo'n ronde."

