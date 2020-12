Renault zet Alonso en Zhou in tijdens test in Abu Dhabi

Na de seizoensafsluiting in Abu Dhabi blijven de meeste teams nog enkele dagen hangen in het Emiraat. Op dinsdag 15 december wordt er nog een test afgewerkt, die oorspronkelijk bedoeld was als ‘young driver test’. De teams zouden hierbij alleen coureurs in mogen zetten die minder dan twee Grands Prix ervaring hebben. Renault maakte sinds de aankondiging van de komst van Fernando Alonso echter al duidelijk dat men de Spanjaard graag zou willen inzetten bij deze testsessie op het Yas Marina Circuit, ondanks dat hij al 311 keer van start ging in een Formule 1-race.

De FIA heeft, ondanks felle tegenstand van onder andere concurrenten Racing Point en McLaren, groen licht gegeven voor de plannen om Alonso in te zetten bij de test. Het komt dus ook niet als een verrassing dat Renault donderdag bevestigde dat de tweevoudig wereldkampioen op 15 december achter het stuur van een van de Renault-bolides kruipt. Het team kan op deze manier verder werken aan de voorbereidingen op de terugkeer van Alonso, die sinds de bekendmaking van zijn rentree al een filmdag afwerkte in de R.S.20 en in Bahrein en Abu Dhabi meerdere dagen testte in de R.S.18 uit 2018.

Renault is van plan om twee auto’s aan de start te brengen tijdens de afsluitende testdag op het Yas Marina Circuit. De tweede bolide wordt dan bestuurd door Guanyu Zhou. De Chinees is sinds 2019 onderdeel van het opleidingsprogramma van de Franse autofabrikant en is sinds hetzelfde jaar actief in de Formule 2. In zijn eerste seizoen in de klasse eindigde hij met vijf podiumplaatsen op de zevende plek, dit jaar pakte hij een zege en vier andere podiumplaatsen. Dat levert Zhou voorlopig de achtste plek op in het kampioenschap. Zijn eerste ervaring in een F1-auto deed hij eerder dit jaar op tijdens een test met de 2018-bolide van Renault, waarbij ook Oscar Piastri en Christian Lundgaard aanwezig waren.

Alonso en Zhou zijn niet de eerste coureurs die zijn aangekondigd voor de testsessie in Abu Dhabi. Eerder kregen Ferrari-junioren Callum Ilott, Mick Schumacher, Antonio Fuoco en Robert Shwartzman al te horen dat zij acte de présence mogen geven. Ilott stapt in bij Alfa Romeo, terwijl Schumacher test voor Haas, het team waarmee hij in 2021 debuteert in de F1. Shwartzman en Fuoco testen namens Ferrari.

