Alonso mag toch deelnemen aan young driver test in Abu Dhabi

De tweevoudig wereldkampioen maakt volgend jaar bij de Franse stal zijn rentree in de Formule 1. Hij is zich sinds die bekendmaking ongekend hard aan het voorbereiden. Zo reed hij in Abu Dhabi en Bahrein al in de R.S.18, maar een optreden in de nieuwste Renault-bolide bleef wegens de testrestricties slechts beperkt tot 100 kilometer.

Alonso zag in de door de FIA gereguleerde young driver test na afloop van het F1-seizoen een uitgelezen gelegenheid om nog wat extra kilometers in de huidige auto te rijden. Die aankondiging was echter tegen het zere been van enkele rivaliserende teams, die vonden dat de deelname van de ervaren rot Alonso tegen de regels is. Die regels schrijven namelijk voor dat de coureurs die in aanmerking komen voor de test "in het bezit moeten zijn van een internationale A-licentie en in hun carrière aan niet meer dan twee F1-races mogen hebben deelgenomen, tenzij anders goedgekeurd door de FIA.”

Met het reglementenboek in de hand dienden Racing Point en McLaren een protest in tegen Renault en Alonso. In een vergadering van sportieve directeuren van de teams in Bahrein heeft FIA-afgevaardigde Michael Masi woensdag officieel bevestigd dat de test echter ook voor Alonso is opengesteld, naar verluidt na ingrijpen van FIA-president Jean Todt die zich beroept op de regel “tenzij anders goedgekeurd door de FIA" zoals dat in het reglement staat. Feitelijk is de test nu helemaal opengesteld voor coureurs die in 2020 niet hebben deelgenomen aan een F1-race. Red Bull lijkt zich op te maken om Sebastien Buemi in een van de auto’s te zetten, terwijl Robert Kubica zijn opwachting zal maken bij Alfa Romeo. Beide zijn verre van wat je rookies zou kunnen noemen.

Het besluit om Alonso toestemming te geven is niet goed gevallen bij McLaren en Racing Point, die lang geleden hebben gekozen voor het overslaan van de test. Beide Engelse teams komen niet in actie in Abu Dhabi, omdat ze geen junior-coureurs hebben. Zij vinden dat Renault mogelijk een concurrentievoordeel zou kunnen behalen door veteraan Alonso in de huidige auto te zetten en zo bij te laten dragen aan de doorontwikkeling van de wagen in de winter. Net als Renault hebben beide teams volgend jaar nieuwe coureurs (Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel) die geprofiteerd zouden kunnen hebben van een voorbereidende testdag in Abu Dhabi.