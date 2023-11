Alonso grapt over Newey: "Verantwoordelijk voor mislopen van titels!"

Adrian Newey gaf recentelijk aan dat hij graag langer met Ayrton Senna had gewerkt en dat hij altijd al wilde samenwerken met Fernando Alonso. Een samenwerking met de 42-jarige Asturiër leek hier en daar mogelijk, maar in al die jaren kwam het er nooit van. De 64-jarige Newey baalde daarvan, waarop Alonso de loftrompet steekt voor de Britse ingenieur.

"Ik heb dat ook een aantal maanden geleden gelezen", zegt Alonso. "Hij is een legende van deze sport. We kwamen een aantal keren heel dicht bij een samenwerking en we hebben er ook over gesproken", laat hij weten. "Ik herinner me nog dat hij jaren geleden een boek publiceerde. In Spanje had ik het voorrecht om de eerste pagina te schrijven, de proloog of wat dan ook", doelt hij op het voorwoord. "Hij is gewoon een ongelooflijk persoon en ik prijs me gelukkig dat ik in dezelfde omgeving als hem werk. Ook al hebben we nooit samengewerkt, ben ik blij dat ik leef en rijd in dit tijdperk, waarin Adrian Newey Formule 1-auto's bouwt."

"Ja, ik zou willen dat ik op een dag met hem had samengewerkt...", vervolgt Alonso. "Ik zal thuis in de [Aston Martin] Valkyrie rijden en misschien voel ik al iets als ik erin spring dat me gelukkig zal maken." De Valkyrie komt ook van de hand van Newey, die naast de Formule 1 aan een nieuw project voor een straatlegale auto wilde werken en daarin ook zijn zin kreeg. Dat gebeurde ten tijde van de samenwerking met Aston Martin, voordat zij dus los van Red Bull doorgingen als zelfstandig team. Wel heeft Alonso, met een duidelijke knipoog, nog een nadeel te noemen van Newey: "Hij is al twee decennia verantwoordelijk voor het feit dat negentien coureurs geen kampioenschappen hebben gewonnen!", lacht de tweevoudig F1-kampioen.

Newey zei dat hij het 'erg jammer' vond dat hij nooit heeft kunnen samenwerken met Alonso, omdat hij 'enorm veel respect heeft' voor de 32-voudig Grand Prix-winnaar. "Maar eerlijk gezegd wil ik in het heden leven en kijken naar de toekomst, niet leven in het verleden", aldus de alom geprezen topontwerper van Red Bull.