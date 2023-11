Met deze coureurs had Newey graag (langer) in F1 gewerkt

In de imposante Formule 1-loopbaan van Adrian Newey heeft de ontwerper met veel wereldkampioenen mogen werken. Zo won Mika Hakkinen in een auto van de hand van de ingenieur twee titels en ook Max Verstappen heeft al drie keer de kampioenskroon opgeëist in een bolide ontworpen door Newey. Toch heeft de 61-jarige Brit het idee dat er nog twee coureurs op zijn lijstje missen, met wie hij niet of te kort heeft gewerkt. "Het eerste en voornaamste is dat ik een langere samenwerking met Ayrton [Senna] had gewild", onthult de Engelsman in gesprek met de BBC. "En op het gebied van rijders [met wie ik niet heb gewerkt], is dat Fernando [Alonso]."

De samenwerking met Senna werd bruut beëindigd door het fatale ongeluk van de Braziliaan in Imola 1994. Alonso was nog dichtbij een overstap naar Red Bull Racing in 2013, maar dat ging net niet door. "Het is erg jammer dat het niet lukte, want ik heb enorm veel respect voor Fernando", vertelt een openhartige Newey. "Maar eerlijk gezegd wil ik in het heden leven en kijken naar de toekomst, niet leven in het verleden." Op de vraag of hij ergens spijt van heeft, antwoordt de man uit Colchester ontkennend: "Dat heb ik niet. Ik heb het gevoel dat ik enorm gelukkig mag zijn met de kansen die ik heb gehad, dat ik heb met fantastische mensen heb mogen werken en dat ik de mensen heb mogen ontmoeten die ik heb ontmoet."

Daarmee lijkt Newey voor te sorteren op een afscheid van de Formule 1, maar daar wil hij voorlopig nog niks van weten. "Jammer genoeg ging mijn vader op zijn 65e met pensioen, waarna hij een beetje de weg kwijt raakte. Ik vind het niet erg om dat zo te zeggen", aldus een eerlijke Red Bull-topman. "Ik ben me daar dus bewust van. Tegelijkertijd is F1 een sport dat de volste inzet eist. Ik hou daar nog van. Ik heb het geluk dat ik kan doen wat ik vanaf 10 jaar al wilde, dus zolang ik het nog leuk vind, wil ik graag betrokken blijven in de sport."

Ook ziet de Engelse topontwerper twee voorbeelden in de autosport van mensen die op hoge leeftijd nog actief zijn. "De twee mensen die ik het meest respecteer zijn Bernie Ecclestone en Roger Penske, die beiden al vrij 'rijp' zijn, maar mentaal nog erg goed", zegt Newey. "Ik vroeg hen - want ik ken ze goed - naar hun geheim. Ze zeiden: 'Niet stoppen met werken. Zie je brein als een spier die je moet trainen'. Daar ben ik het mee eens."