Alonso geeft na P7 in GP Spanje toe: "We hadden de snelheid niet"

Alonso kon een goede startpositie vaarwel zwaaien toen hij vroeg in Q1 al een uitstapje door de grindbak maakte. Hij beschadigde daarbij zijn vloer flink en hoewel hij wel door wist te stoten naar Q3, moest hij daar genoegen nemen met de negende tijd. Door de gridstraf voor Pierre Gasly werd het nog een achtste startplek.

De Spanjaard leek het niet helemaal naar zijn zin te hebben in de race. Hij had moeite om het tempo van teamgenoot Lance Stroll te matchen en kwam richting het einde van de race pas echt op gang. Toen zat hij achter zijn Canadese teamgenoot en besloot hij, in het belang van het team - en wetende dat het gat tussen Stroll en Carlos Sainz te groot was - achter hem te blijven om zo als zevende over de streep te komen.

"We hadden de snelheid niet", geeft Alonso toe. "Het is niet dat we pech hadden of dat we op verschillende strategieën zaten. We waren langzaam in vergelijking met de Mercedes. Langzaam op de zachte band, langzaam op de harde band. We focusten gewoon op de Alpine's en AlphaTauri's en hielden de Ferrari's bij. Ik denk dat we alleen beter hebben gescoord dan Ferrari omdat alleen Carlos punten pakte. We verloren punten ten opzichte van Mercedes, maar zij deden het dit weekend gewoon beter."

Het was voor Aston Martin toch een tegenvaller, aangezien het team al vijf keer op het podium stond. Nu kwam het team geen enkel moment in de buurt van de drie bokalen. Alonso wijt dat deels aan de baankarakteristieken en deels aan de updates die andere teams hebben meegenomen. "Ik denk een beetje van beide. Dit was niet de beste baan voor ons. Sinds de eerste vrije training reden we met een heel andere afstelling dan wat we verwacht hadden", legt de Spanjaard uit. "We moesten dus hard werken om tot een goed gevoel in de auto te komen. Dat was nieuw voor ons. We waren [dit seizoen] altijd blij vanaf de eerste vrije training, maar hier moesten we iets meer werk verrichten. En dan nog de upgrades voor de andere teams. Ik denk dat zij niet hun volledige potentie toonden op stratencircuits als Monaco en Miami. We zagen hier dat ze misschien iets sterker zijn. Maar ik maak me geen zorgen. Er zullen betere en slechtere weekenden zijn. We zullen in Canada kansen krijgen."

Geen reality check

In de slotfase van de race toonde Alonso zich opnieuw een goede teamgenoot voor Stroll. Hij gaf op de boordradio aan dat hij Stroll niet zou inhalen, aangezien de twee door het grote gat naar Sainz op P5 toch hooguit zesde en zevende zouden worden. "Er waren nog tien ronden te gaan en ik had iets versere banden, maar ik was één of twee tienden per ronde sneller, niet meer dan dat", verklaart Alonso. "Dan ga ik niks geks doen. Ik beschadigde gisteren al een vloer, ik wilde er vandaag niet nog een beschadigen. Of hem een vloer laten beschadigen. Het maakt voor ons niet uit: zesde en zevende, of zevende en zesde."

Volgens Alonso was dit resultaat in Spanje geen reality check voor Aston Martin. "Over twee weken zien we een heel ander beeld", weet hij zeker. "Hopelijk zullen we snel het gevecht aangaan met Red Bull." Vooruitblikkend op de Grand Prix van Canada voegt hij toe: "Ik heb een goede kwalificatie nodig. Ik heb spijt van mijn fout van zaterdag en als ik het over had kunnen doen, zou het anders zijn verlopen. Ik kan alleen nog niet terug in de tijd, dus voor nu kan ik alleen maar aan de race in Canada denken. Ik zal het als motivatie gebruiken voor een goed weekend daar."

Video: Fernando Alonso haalt Esteban Ocon in