Fernando Alonso eindigde al vier van de vijf keer op het podium, maar sprak na zijn vierde derde plaats van het seizoen in Miami al de wens uit om er binnenkort een beter resultaat bij te boeken. Die kon er in Monaco komen nadat hij in de kwalificatie een indrukwekkende rondetijd noteerde en van de tweede plek mocht vertrekken. De Aston Martin-coureur gaf van tevoren echter al aan dat hij niet van plan was om alles te riskeren in de run naar bocht één en richtte zich vooral op het overleven van de race.

Dat lukte Alonso meer dan aardig. De Spanjaard begon op de harde band en kon zo geen poging wagen om de leiding over te nemen bij de start, aangezien polesitter Max Verstappen op de mediums begon. Verstappen kon een gat trekken naar Alonso, die op zijn beurt een comfortabele voorsprong had op Esteban Ocon. De race werd echter op zijn kop gezet toen in de slotfase de eerste regendruppels vielen. Met name de tweede sector veranderde al snel in een waterballet terwijl sector 1 en 3 juist gedeeltelijk droog bleven. Alonso besloot het in eerste instantie op de mediums te wagen om naar de finish te rijden, maar moest een ronde later opnieuw naar binnen komen omdat de baan al te nat was geworden. Het kostte hem een kans op de zege, maar de tweede plek kwam niet in gevaar. Alonso reed op de intermediates zijn Aston Martin AMR23 naar de tweede plaats, zijn beste resultaat van het seizoen.

"Het was lastig", blikt Alonso terug op de uitdagende Grand Prix van Monaco. "We kozen ervoor om op de harde band te starten, dus we gaven wat mogelijkheden voor bocht 1 op vanwege de korte run [richting die bocht]. We wilden een spel van de lange adem spelen qua strategie. Max reed heel goed op de mediumbanden in de eerste stint. We maakten geen kans. De regen maakte het wat ingewikkelder richting het einde van de race, het was niet makkelijk om hier te rijden."

De regen maakte het een nog grotere uitdaging voor de coureurs, maar wonder boven wonder bleven de echte crashes uit en kwam de safety car er de gehele tijd niet aan te pas. Wel was duidelijk dat de coureurs worstelden in deze omstandigheden. "Geen vol vermogen, remmen waren extreem fragiel in bocht 5 en 10", somt hij de uitdagingen op. "Het was niet makkelijk. Ik was verbaasd dat er geen safety cars of incidenten waren. Iedereen heeft het vandaag geweldig gedaan door de auto op de baan te houden", prijst de ervaren coureur de rest van het veld.

Of de zege er toch in had gezeten als hij direct naar de intermediates was gegaan, in plaats van eerst naar de mediums? "Het had gekund", zegt Alonso in gesprek met Viaplay. "Dat had afgehangen van de outlaps. Het is achteraf altijd makkelijk praten, zeker als je je op een podiumpositie bevindt. Om dan zo te gokken voelt verkeerd. Als je meer achteraan rijdt, is het makkelijker. We wilden de tweede plaats veiligstellen."

Video: Fernando Alonso vraagt team of hij een lekke band heeft in GP Monaco