‘Alonso test dinsdag voor Renault in Barcelona’

Renault heeft nog geen officiële bevestiging gegeven dat Alonso dinsdag aanwezig is in Barcelona. Naar verwachting zal hij daar in de huidige auto van het team, de RS20, plaatsnemen voor een film- of promotiedag, waarbij 100 kilometer afgelegd mag worden. Wat betreft PR had de test niet veel beter getimed kunnen worden, want zondag bracht Daniel Ricciardo Renault voor het eerst in het hybride tijdperk naar het podium.

Na de GP van de Eifel werd teambaas Cyril Abiteboul gevraagd naar de test, maar daar gaf de Fransman niets over prijs. “Het spijt me, dat kan ik bevestigen noch ontkennen.” Een woordvoerder van het circuit in Barcelona wilde evenmin veel kwijt en vertelde tegenover Motorsport.com: “Dinsdag hebben we activiteit op de baan en onze cliënt is vertrouwelijk.” Ook is nog niet duidelijk of Renault een van haar 2018-auto’s meeneemt. Voor het rijden met zo’n ouder model geldt geen beperking in het aantal kilometers dat gereden mag worden. Renault heeft een bolide klaarstaan die daarvoor gebruikt kan worden, aangezien Ricciardo en Esteban Ocon daarin in de aanloop naar de start van het seizoen een tweedaagse test op de Red Bull Ring afwerkten.

Over de test wilde Abiteboul dus niets kwijt, maar hij vertelde wel Alonso de progressie van het team nauwgezet volgt. Recent was hij al in de fabriek in Enstone te vinden en tijdens het weekend op de Nürburgring verstuurde de Spanjaard meermaals wat berichten. Dat is volgens Abiteboul tekenend voor Alonso’s toewijding aan het project. “Voor, tijdens en na de race kregen we berichten”, zei Abiteboul. “Je zou onder de indruk zijn van zijn interesse. Toen hij bij het team kwam ging het vooral over 2022, ook in de communicatie bij de aankondiging. Maar hoe verder we in het seizoen geraken en met de huidige progressie van de auto begint hij meer interesse te krijgen in 2021. Ik zie Fernando als een grote haai. Zodra hij bloed ruikt, wil hij aanvallen. Dat is wat ik zie - een heel hongerige haai.”

Met medewerking van Adam Cooper