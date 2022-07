Alonso wil opheldering na 'strafbare' acties in F1-race Silverstone

De tweevoudig wereldkampioen wil tijdens de rijdersbriefing op de vrijdagavond van de Grand Prix van Oostenrijk om opheldering vragen. Alonso stelt eerder dit jaar bestraft te zijn voor incidenten terwijl collega’s met vergelijkbare overtredingen wegkomen. Zo verwachtte hij op Silverstone een straf voor Charles Leclerc vanwege ‘weaving’ op het rechte stuk. Ook zet hij zijn vraagtekens bij het duel tussen Sergio Perez en diezelfde Leclerc.

“We stippen het punt morgen in de briefing aan”, bevestigt de Alpine F1-coureur. “Ik heb de race op maandag teruggekeken. Naast de bewegingen van Leclerc op het rechte stuk, zag ik ook de actie tussen Charles, Checo en Lewis. Dat was fantastische televisie en mooi voor mij om als achtervolger hen te aanschouwen. Maar aan het begin van het jaar was het niet toegestaan om buiten de baan te gaan. Het was heel duidelijk zwart en wit. En nu, van de baan gaan, volgas over de uitloopzone en blijven vechten in de volgende bocht, is toegestaan. Dat is een totaal andere richting dan eerder dit jaar. Het wordt heel erg interessant om dit op te helderen.”

De tweevoudig wereldkampioen stelt ook dat coureurs van de baan werden gedwongen door tegenstanders, iets wat hij ook niet begrijpt: “We moeten echt praten. Wanneer je zij aan zij door een bocht gaat en je iemand buiten de baan dwingt, zijn er verschillende scenario’s, verschillende acties en verschillende bochten. Dat is lastiger te beoordelen. Wij hebben echter te horen gekregen dat we ons aan de witte lijn moeten houden. Dat was op Silverstone niet het geval. Het is gewoon niet duidelijk, ik begrijp er niets van.”

Het duel tussen Perez, Leclerc en Hamilton op Silverstone: