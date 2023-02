Na twee Formule 1-seizoenen bij Alpine vervolgt Fernando Alonso vanaf 2023 zijn loopbaan bij Aston Martin. Na afloop van het F1-seizoen 2022 maakte de Spanjaard tijdens de post season test in Abu Dhabi al kennis met zijn nieuwe werkgever. De afgelopen maanden nam de man uit Oviedo uitgebreid de tijd zijn nieuwe collega's te leren kennen en zich klaar te stomen voor het nieuwe jaar. Maandag toonde hij samen met Lance Stroll de nieuwe AMR23. Woensdag heeft de Spanjaard voor het eerst mogen voelen hoe de nieuwe wagen zich gedraagt. Voor het team stond een filmdag op de planning en dat betekende: niet meer dan 100 kilometer rijden op speciale demo-banden van Pirelli. Alonso is meer dan tevreden met zijn eerste meters op Silverstone.

"Dit was een goede dag. Ik heb genoten van mijn eerste kennismaking met de AMR23. Het voelt goed om de snelheid van een Formule 1-auto weer te voelen. Het was even geleden. We hebben veel zaken kunnen afvinken op deze filmdag en liepen soepeltjes door ons plan heen", opent hij zijn verhaal. De eerstvolgende keer dat de tweevoudig wereldkampioen weer in de auto stapt, is tijdens de driedaagse wintertest in Bahrein. Die test split hij uiteraard met zijn Canadese teamgenoot. "Daar leren we de auto beter kennen en gaan we uitvinden waar de concurrentie na de winter ongeveer staat. Ik krijg anderhalve dag de tijd om op snelheid te komen, dus het is zaak de tijd in de auto te maximaliseren."

Stroll opende woensdagochtend de filmdag in Groot-Brittannië. "Het voelde zeer speciaal om de AMR23 voor het eerst de baan op te sturen", aldus de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll. "De auto voelt goed. Alles werkte zoals verwacht. Het verliep vlekkeloos. Dat is het belangrijkste in de aanloop naar de test. We weten dat er nog genoeg te leren valt, maar de start was sterk. Ik heb ook zeer genoten. Er gaat na een lange winter niets boven het op zijn staart trappen van een nieuwe auto."

Performance director Tom McCullough steekt zijn tevredenheid ook niet onder stoelen of banken, al was het een koude en natte ochtend op Silverstone. "We zijn ontzettend blij met hoe de filmdag is verlopen, helemaal omdat er veel werk voor verzet is", zegt hij. "Het was geweldig om Lance en Fernando achter het stuur te zien. Het was aan het begin koud en wat nat, maar over het algemeen was het weer prima. De auto is zo'n 95 procent anders dan vorig jaar, dus ik was maar al te blij dat alles goed verliep. Er hangt een goede energie bij het team en we pushen allen in dezelfde richting. Het echte werk start volgende week. We hebben dus maar weinig tijd tot de eerste testdag."

