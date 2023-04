Na twee seizoenen bij Alpine, waarin hij één keer tot een podiumplek kwam, had Fernando Alonso het wel gezien bij de Franse renstal. Hij stapte over naar Aston Martin, wat vorig jaar nog een opmerkelijke zet leek aangezien het team van Lawrence Stroll meer achteraan te vinden was en minder punten scoorde dan Alpine.

De downgrade bleek echter een upgrade. Alonso stond drie keer op het podium in zijn eerste drie races namens het Britse team. Dat had de tweevoudig wereldkampioen niet durven dromen. "Ik hoopte dat het seizoen 2023 om leren zou draaien en dat we in 2024 misschien wel de uitdaging aan konden gaan met Ferrari en Mercedes", zegt Alonso. "Maar we gingen al in Bahrein de strijd met ze aan en nu ziet alles er natuurlijk een stuk optimistischer uit."

Maar, zo waarschuwt Alonso, Aston Martin kan na de sterke start niet achteroverleunen en ervan uitgaan dat zij het hele jaar tweede zullen blijven. Hij verwacht dat de uitdaging voor zijn team nu pas echt gaat beginnen, aangezien de concurrentie met updates komt. "Nu moeten we echt leveren, dat zullen we snel zien", stelt de Spanjaard. "Vanaf Baku, Imola en Barcelona zullen teams beginnen met het meenemen van updates voor de auto's en op dat gebied moeten we ook een topteam zijn. Op de baan, maar ook naast de baan, moeten we dit seizoen veel leren en hopelijk kunnen we dan in 2024 een echte kanshebber zijn."

Alonso merkt dat Aston Martin haar aanpak van de raceweekenden heeft kunnen veranderen nu het vooraan meerijdt, waar het team vorig jaar nog regelmatig worstelde om door te gaan naar Q2. "We kijken in de weekenden meer naar de topteams en dat heeft onze aanpak voor de eerste training een klein beetje veranderd", legt Alonso uit. "Het heeft onze bandenkeuzes voor de kwalificatie veranderd, net als de runs die we tijdens de kwalificatie doen. Je hoeft niet echt gek te doen omdat je weet dat je Q1 en Q2 wel overleeft. Dat heeft veel veranderd en maakt het allemaal wat makkelijker, dus daar ben ik blij om."