Alonso: Als zij hands mogen maken, mogen wij dat ook

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso was de eerste sprintrace in de geschiedenis van de Formule 1 vanaf de elfde plaats gestart, maar vond zichzelf na de openingsronde al op P5 terug. Uiteindelijk zou hij, in het vervolg van de 100 kilometer lange race, weer twee posities verliezen, om uiteindelijk als zevende te eindigen. Tijdens de zaterdagse race werd de Spanjaard door zijn team gewaarschuwd dat hij niet al te veel mocht bewegen onder het remmen, maar Alonso reageerde daar fel op. Hij zei dat hij “de rest van het jaar hetzelfde zou blijven doen” en voegde eraan toe: “Ik zal aan de donkere kant blijven.”

Alom werd de reactie gezien als een uiting van agressie, maar de Alpine-coureur legde die link zelf niet. “Ik ben altijd een nette coureur geweest en ik zal mijn hele carrière een nette coureur blijven”, zei de 39-jarige coureur. “Ik denk dat ik één van de weinigen ben die geen punten op zijn racelicentie heeft. Maar waar ik op doelde is dat ik me in Oostenrijk een beetje een idioot voelde door daar de regels te respecteren.” Alonso wees op een incident in de eerste ronde van de Grand Prix van Oostenrijk. Daniel Ricciardo ging op de Red Bull Ring direct na de start wijd in bocht 1. Door die actie buiten de baan kon de Australiër de positie terugveroveren die hij even daarvoor aan Alonso had verloren.

Alonso klaagde destijds direct bij de wedstrijdleiding, maar die gaf nul op het rekest. “We probeerden met de wedstrijdleiding te praten en ze te vertellen wat de anderen aan het doen waren, maar we kregen niet veel antwoorden. Dat was vreemd”, aldus een getergde Alonso.

En dus neemt Alonso voortaan het heft zelf in handen. “Ik wil niet elke race een schuldige hoeven aan te wijzen of klagen over dingen die de anderen [fout] doen. Die strategie heeft niets opgeleverd en dus moeten we voortaan gewoon doen wat de anderen ook doen”, vervolgde Alonso. “We hebben geprobeerd om eerlijk spel te spelen en tegen de scheidsrechter te zeggen: 'Kijk, ze maken hands in het strafschopgebied. Maar als de scheidsrechter dan niet ingrijpt dan kunnen we dat niet anders uitleggen dan dat wij ook hands mogen maken in het strafschopgebied. Dus doen we dat.”