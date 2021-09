Alonso: Alpine niet de snelste maar wel de beste middenmoter

Achter de topteams van Mercedes en Red Bull en subtoppers McLaren en Ferrari, strijden de teams van Aston Martin, Alpine en AlphaTauri in de middenmoot om de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Die vijfde plek is sinds de overwinning van Esteban Ocon en de vierde plaats van Fernando Alonso in Hongarije in handen van Alpine, dat na de Italiaanse Grand Prix 11 punten voorsprong heeft op AlphaTauri. Aston Martin volgt op 36 punten van Alpine, terwijl het Franse team van die drie teams over de langzaamste auto beschikt, zo vindt Fernando Alonso.

De tweevoudig Formule 1-kampioen stelt dat de A521 niet kan tippen aan de auto’s van de directe concurrentie, maar dat Alpine wel maximaal weet te presteren op zondag en er daardoor beter voor staat in het kampioenschap: “We zijn goed. We zijn goed op elk front”, vertelt de Spanjaard. “Wij leveren op zondag. We kunnen op pure snelheid misschien niet de strijd aan met AlphaTauri of met Aston Martin, maar we beschikken wel over het team om op zondag met hen te vechten om de punten. We zullen tot het bittere einde blijven knokken voor deze vijfde plek in het constructeurskampioenschap. Wat dat betreft doen we het als raceteam best aardig.”

Volgens Alonso ligt de kracht van Alpine in de races op zondag, wanneer het er echt op aankomt: "Het is de kracht van dit team, om elke zondag punten te scoren. We hebben waarschijnlijk niet de snelste auto van de middenmoot, maar lijken wel over het beste team van de middenmoot te beschikken. Daardoor kunnen we elke zondag punten scoren.”

Ups-and-downs

Het team van Alpine heeft dit jaar alleen tijdens de seizoensopener in Bahrein geen punten gescoord. AlphaTauri was lange tijd het enige team dat nog in elke race punten had behaald dit jaar, totdat de renstal uit Faenza uitgerekend afgelopen weekend op eigen bodem het circuit van Monza met lege handen moest verlaten. Alpine finishte er wel met beide auto’s in de punten en liep daardoor vijf punten uit op AlphaTauri, in een weekend waar Alonso juist minder sterk voor de dag dacht te komen.

“Er zullen voor iedereen ups en downs zijn”, blikt Alonso vooruit op de rest van het seizoen. “We hebben tijdens de triple-header gezien dat het ook bij ons op en neer schommelt wat betreft de competitiviteit op de grid. In Spa deden we het best aardig in droge omstandigheden. Dat was niet het geval in de regen. In Zandvoort waren we het hele weekend best oké, in Monza niet. Het hangt dus heel erg af van het circuit.”

“Ik weet niet wat ons te wachten staat in Rusland, Turkije en Austin, hoe het zich allemaal zal ontvouwen. Ik denk echter dat het beter zal gaan. We wisten op voorhand al dat Monza een van onze slechtste banen ging zijn dit seizoen.”