Alonso over '33 soon': “Te gek hoe F1 weer leeft in Spanje”

Er verscheen onlangs een video waarin de Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz ‘33 soon’ op de cameralens schreef. Daarmee refereerde hij aan de beoogde 33ste overwinning van Fernando Alonso in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen won tot dusver 32 Grands Prix, maar wacht al bijna tien jaar op zege nummer 33. Mogelijk komt die er dit seizoen, aangezien Alonso competitief is met de Aston Martin: in de eerste drie races van het jaar eindigde hij telkens als derde.

“Het is een mooi nummer”, reageerde Max Verstappen gevat, toen Alonso op een persconferentie naar de ‘33-trend’ in Spanje werd gevraagd. De Nederlander reed tot en met 2021 met startnummer 33, maar maakt sindsdien als wereldkampioen gebruik van nummer 1. “Als Max nummer 1 blijft houden, ga ik volgend jaar om nummer 33 vragen”, grapte Alonso terug. “Het is te gek om te zien hoe enthousiast Spanje weer is over de Formule 1 en over alles wat er gaande is. Dat is echt heel leuk om te zien.”

“Hopelijk heeft het hele land genoten van deze podiumplaatsen. Ik verwacht dat Barcelona dit jaar weer iets groots wordt”, blikte Alonso alvast vooruit op zijn thuisrace op 4 juni. “En nu, deze 33. Er gebeurt van alles mee op social media. Drie jaar geleden was het ‘El Plan’, vervolgens ‘The Mission’ en nu ‘33’. Er zijn dus veel 33’s. Alle voetbalclubs, voetballers en nu in het tennis, of waar dan ook, doen iets met 33. Hopelijk bereiken we dat nummer qua overwinningen. Daarna gaan we voor nummer 34.”

Verstappen, die naast de 41-jarige coureur uit Oviedo op de persconferentie zat, gunt Alonso diens 33ste Grand Prix-zege. “Ik ben van mening dat Fernando al veel meer overwinningen had moeten hebben. Hij verdient er veel meer”, vertelde de Limburger, zelf goed voor 37 zeges in de hoogste klasse van de autosport. “Ik zou best blij zijn als hij zijn 33ste overwinning boekt. Op een bepaalde manier zie ik hem graag vaker winnen.”

Video: Verstappen en Alonso op podium in Melbourne