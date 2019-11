Massa: "Leclerc kan eerste titel eerder dan Verstappen winnen"

De Braziliaanse coureur, die zelf elf overwinningen behaalde in zijn acht jaar bij Ferrari, is erg onder de indruk van de manier waarop Leclerc zich bij het team uit Maranello heeft gevestigd. Hij vindt dat de kwaliteiten waarover de Monegask al in zijn tweede jaar in de F1 beschikt, bevestigen dat hij het in zich heeft om binnen enkele jaren het kampioenschap te winnen. "Hij is erg getalenteerd, maar wat me het meest opvalt is zijn mentaliteit. Hij kan erg goed met druk omgaan", liet Massa exclusief aan Motorsport.com weten.

"Ik weet niet of hij sneller of langzamer is dan Max Verstappen, maar zeven poles in zijn eerste jaar bij Ferrari zeggen veel. Hij maakt af en toe fouten, maar we moeten allemaal beseffen dat hij nog relatief weinig ervaring heeft in een F1-wagen en het pas zijn eerste seizoen bij een topteam is. Hij is een toekomstig wereldkampioen en ik denk dat we daar niet lang op hoeven te wachten. Ik sluit bovendien niet uit dat hij dat doel eerder kan bereiken dan Verstappen."

Massa vindt dat makkelijk te onderschatten is hoeveel druk er op de schouders van een coureur komt als ze voor Ferrari gaan rijden. Hij spreekt uit eigen ervaring. "Je moet er in veel opzichten klaar voor zijn. Je moet leren omgaan met de druk van de media, de fans en de druk die je op jezelf uitoefent als je je realiseert dat je voor Ferrari rijdt. Dat alles maakt het niet eenvoudig, maar Charles pakt het perfect aan. Hij is een goede jongen en slimmer dan wordt erkend."

Met medewerking van Roberto Chinchero en Jonathan Noble