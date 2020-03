Poll: Wie wint de Formule 1-seizoensopener in Melbourne?

Na zes testdagen is het testwerk voorbij en kunnen we ons opmaken voor het echte werk: over twee weken begint in Melbourne het nieuwe F1-seizoen. Over de krachtsverhoudingen valt nog weinig te zeggen aangezien ‘sandbaggen’ bij de drie topteams hoog op de agenda stond. De grote vraag is wat we in Albert Park voorgeschoteld krijgen: rijdt Mercedes mede dankzij het DAS-stuursysteem de rest op een hoop, kan Red Bull Racing direct meedoen om de hoofdprijzen of heeft Ferrari veel meer achter de hand dan men wil laten blijken?

Wie denk jij dat als winnaar over de meet komt? Stem mee of laat je reactie achter in de comments onder dit artikel.