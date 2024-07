F2-baas Michel: Omgekeerde grid zou ook in F1 werken

Al jarenlang werkt de Formule 2 met omgekeerde startvolgordes voor de sprintraces. In de kwalificatie wordt de startvolgorde voor de hoofdrace van zondag bepaald, en aan de hand van die uitslag wordt tegenwoordig de top-tien omgewisseld bij de start van de sprintrace. Kortom, de polesitter moet dan van plaats tien beginnen terwijl die nummer tien helemaal naar voren gezet wordt. Daarnaast krijgt de polesitter twee punten voor het kampioenschap. Met het idee van die omgekeerde startvolgorde is ook al door de Formule 1 gespeeld, maar vooralsnog blijft het ook bij een idee. Formule 2- en Formule 3-baas Bruno Michel is er wel van overtuigd dat die 'reversed grid' zou kunnen werken in de Formule 1. "Voor de sprintrace? Natuurlijk! Dat denk ik wel", aldus Michel in de Beyond the Grid-podcast. De Fransman maakt meteen bekend dat hij er ook al met Formule 1-baas Stefano Domenicali over heeft gesproken. "Natuurlijk heb ik dat gedaan." Of er weerstand kwam van de Italiaan? "Nee, hij staat er absoluut voor open. Er zijn wat weerstanden, maar in mijn ogen zou het zeker een geweldige kans zijn."

Er zitten dan wel enkele haken en ogen aan, benadrukt Michel. "Je moet ontzettend voorzichtig zijn met de hoeveelheid auto's die je in omgekeerde volgorde laat starten en hoeveel punten je uitdeelt", stelt de F2-baas. "Dat zijn de sleutelelementen van zo'n reversed grid. Maar als je het goed doet... Je moet zeker zijn van één ding: als er in het raceweekend niks gebeurt en er geen inhaalacties zijn, dan hoort de polesitter meer punten te krijgen. De nummer twee dan de op een na meeste punten. Dat is hoe het werkt en het is een heel interessant uitprobeersel."

Uiteindelijk zou zo'n omgekeerde startvolgorde 'iets anders' bieden voor de Formule 1. "Het was al niet zo makkelijk om de sprintrace in de Formule 1 te introduceren", meent Michel. "Stefano moest er voor strijden, maar uiteindelijk waren de races heel interessant. Oké, het is een nieuw format, dus je moet eraan gewend raken en rekening houden met allerlei factoren. Maar het is een heel goed idee en ik denk dat het nog een stapje verder kan gaan."