Wildcards voor rookies: F1-teams zien niets in nieuw plan

Het idee van een wildcardsysteem in de Formule 1 is deze week besproken door de teams en FIA. Het plan was om rookies de kans te geven om race-ervaring in de koningsklasse van de autosport op te doen. Motorsport.com heeft vernomen dat dit een van de agendapunten was van de F1 Commission-vergadering in Londen van dinsdag. Het idee komt voort uit de MotoGP, waar met enige regelmaat wildcardrijders aan de start verschijnen.

Het introduceren van wildcards in de Formule 1 blijkt een stuk ingewikkelder te liggen. Teams beweren om logistieke en financiële redenen niet in staat te zijn om een derde bolide in te zetten. Ten eerste omdat de F1-teams te maken hebben met het budgetplafond en veel teams al grote moeite hebben om binnen het gestelde bedrag te blijven. Er is dus geen speelruimte om een derde auto te produceren, bouwen en te laten rijden. Ook logistiek gezien levert het de nodige problemen op. Teams brengen maar twee chassis mee naar een raceweekend. Een derde auto zorgt voor meer vrachtwagens, meer personeel en daarnaast is er meer ruimte nodig in de doorgaans al vrij krappe pitstraat.

De enige manier waarop een wildcardsysteem in de Formule 1 zou kunnen werken, is wanneer een rookie de plek van een van de vaste rijders inneemt. Dit idee, om rijders te wisselen, was naar verluidt het voorstel dat besproken is door de F1 Commission. Er werd echter al snel geconcludeerd dat dit geen goede actie zou zijn, niet voor de teams en niet voor de fans. Alle rijders moeten al eenmaal per seizoen plaatsmaken voor een rookie tijdens de eerste vrijdagtraining. Men vond het te ver gaan om eens per seizoen een coureur het volledige weekend uit te sluiten van deelname ten faveure van een onervaren kracht.

Het idee van de wildcards ligt daardoor voorlopig weer in de ijskast. Toch willen F1 en de teams bekijken hoe onervaren rijders meer ervaring kunnen opdoen. Mogelijk wordt het aantal vrijdagtrainingen voor rookies opgehoogd.

Hoe het wildcardsysteem in MotoGP werkt

MotoGP werkt al vele jaren met een wildcardsysteem. De fabrikanten zetten tijdens bepaalde Grands Prix extra motoren in. Het oorspronkelijke idee was om lokale rijders de gelegenheid te geven om tijdens hun thuisrace in actie te komen in de topklasse van de motorsport. De laatste jaren gaan de wildcards voornamelijk naar testrijders van de merken.

Het systeem is gekoppeld aan het concessiesysteem, waarbij fabrikanten meer testmogelijkheden hebben naarmate hun prestaties minder zijn. Dit seizoen mag regerend kampioen Ducati geen wildcards gebruiken, terwijl KTM, Aprilia, Honda en Yamaha zes keer een wildcard kunnen benutten. Deze rijders kunnen geen punten scoren voor het constructeurskampioenschap tenzij zij de eerste rijder van het merk aan de finish zijn. De punten tellen wel mee in het coureurskampioenschap.