Kan F1 zonder DRS? Verstappen: “Auto’s nog te gevoelig”

Voorafgaand aan de introductie van een compleet nieuw aerodynamisch pakket werd gesuggereerd dat de Formule 1 wel eens afscheid zou kunnen nemen van DRS, wanneer de nieuwe technische regels goed genoeg hun werk zouden doen. Het Drag Reduction System werd in 2011 ingevoerd om het aantal inhaalacties in de race op te krikken. Het systeem kan echter niet iedereen bekoren. Puristen vinden de inhaalacties met DRS te kunstmatig. Formule 1-baas Ross Brawn heeft in het verleden ook aangeven eigenlijk graag van de beweegbare achtervleugel af te willen.

Hoewel het volgen van een andere auto dit jaar inderdaad beter lijkt te gaan, sprongen tijdens de eerste twee races van het nieuwe seizoen vooral de DRS-gevechten die Charles Leclerc en Max Verstappen met elkaar voerden in het oog. Een belangrijke factor hierbij was dat in zowel Bahrein als Jeddah twee DRS-zones direct achter elkaar zijn geplaatst. Als op het eerste rechte stuk wordt ingehaald, kan op het tweede rechte eind een tegenaanval volgen. In Bahrein haalde Verstappen meerde malen Leclerc in met DRS, maar de Monegask kon de Nederlander telkens met gelijke munt terugbetalen in de volgende DRS-zone. In Jeddah zagen we een vergelijkbaar schouwspel, alleen kwam Verstappen nu wel voorbij aan de Ferrari. Na een paar keer de F1-75 te hebben ingehaald aan het einde van de DRS-zone naar de laatste bocht, wat Leclerc in de gelegenheid stelde om in de DRS-zone naar de eerste bocht terug te komen, gooide Verstappen het nu over een andere boeg. Hij probeerde nu uit alle macht juist achter Leclerc te blijven bij de laatste bocht, om bij de eerste bocht zijn slag te slaan. Doordat daarna een reeks snelle bochten komt, was de coureur uit het prinsdom definitief gezien.

Wat Max Verstappen betreft, kan de Formule 1 nog niet zonder DRS. “Als we vandaag geen DRS hadden gehad dan was ik er niet voorbij gekomen”, zegt de regerend kampioen na de race in Jeddah op een vraag van Motorsport.com. “De auto’s zijn nog steeds te gevoelig”, doelt hij op de luchtwervelingen die achter de wagen ontstaan en die een negatieve invloed hebben op de werking van de aerodynamica van de achterliggende auto. “Op sommige banen is het natuurlijk makkelijker inhalen dan op anderen, maar als we nu geen DRS hadden gehad, dan was ik vandaag tweede geworden.”

‘Net als op de snelweg’

Ook volgens Carlos Sainz Jr. is DRS voorlopig een noodzakelijk kwaad. “Ik schat zo in dat er zonder DRS significant minder zou worden ingehaald, dus ik denk dat we nog steeds beter af zijn met DRS”, zegt de Ferrari-coureur, die als derde finishte in de Grand Prix van Saudi-Arabië. “Maar waar we misschien wel naar moeten kijken is het snelheidsverschil dat er is met DRS. Die is misschien iets te groot. De achtervolgende auto heeft mogelijk een te groot voordeel. De inhaalactie is soms al voor de remzone afgerond. Je hebt liever dat twee auto’s met elkaar vechten bij het aanremmen, in plaats van dat er ingehaald wordt zoals op de snelweg, wat we nu soms hebben. Misschien dat we daarnaar moeten kijken. Maar we hebben op dit moment absoluut nog DRS nodig.”