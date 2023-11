F1 weerbericht Las Vegas: Hoe koud wordt het en wat is de impact?

Komende donderdag start het Formule 1 Grand Prix-weekend in Las Vegas. Rondom de nieuwste race op de F1-kalender hangt een enorme hype. De race in Nevada heeft al een dusdanige status dat F1 zelfs besloot om van de gebruikelijke weekendindeling van vrijdag tot en met zondag af te stappen en alle actie van donderdag tot en met zaterdag te laten plaatsvinden, al verandert er voor ons in Europa gezien de verschillende tijdzones niets.

De coureurs racen laat op de avond over het verlichte stratencircuit langs de beroemdste hotels en casino's. Las Vegas gaat de F1-coureurs én -teams op de proef stellen. De voorspelde temperaturen van om en nabij tien graden zijn namelijk heel anders dan de rijders gewend zijn. In de vorige F1-races in Vegas - in 1981 en 1982 - klaagden de coureurs juist over te hoge temperaturen. Toen tikte de thermometer op de parkeerplaats van Caesers Palace ruim 37 graden aan. De Grand Prix vond destijds eind september plaats en de combinatie van de hitte en het ruwe asfalt zorgde ervoor dat coureurs moeite hadden grip uit de banden te halen. Daarnaast zorgde de warmte voor nekpijn en extreme vermoeidheid bij de coureurs. Nelson Piquet braakte in zijn helm tijdens de 75 ronden durende race en moest na de finishvlag uit zijn wagen worden gehesen.

Ross Brawn, voormalig sportief directeur van F1, gaf onlangs toe dat de koningsklasse geen rekening had gehouden met de lage temperaturen in Las Vegas toen ze de baan een plekje op de kalender gaven. De Formule 1 is dan ook benieuwd in hoeverre de koudere omstandigheden invloed gaan hebben op de auto's, de banden en de veiligheid.

Wat is de weersverwachting voor het F1-weekend in Las Vegas?

Het hele raceweekend ligt de maximumtemperatuur overdag tussen de 20 en 22 graden. Met veel ruimte voor de zon is het dan heerlijk weer om over de Strip te wandelen of de stad verder te ontdekken. De actie op de baan vindt echter laat in de avond of pas na middernacht plaats. In tegenstelling tot de meeste F1-weekenden beginnen de vrije trainingen in Las Vegas op donderdagavond al. Tijdens de vrije trainingen is het droog en helder met temperaturen die uitkomen tussen 12 en 16 graden. De kwalificatie start in de nacht van vrijdag op zaterdag om 00.00 uur lokale tijd (09.00 uur Nederlandse tijd). Een grotendeels heldere sterrenhemel in combinatie met weinig wind zijn ideale omstandigheden om het flink af te laten koelen. De temperatuur ligt dan rond een graad of 12. Hiermee is een jasje voor de toeschouwers op de tribune geen overbodige luxe.

Kleine kans op regen tijdens de race

Zaterdagavond om 22.00 uur lokale tijd (zondagochtend 07.00 uur Nederlandse tijd) is de start van de race. De kans dat er een bui over het circuit trekt is met zo’n 20 procent klein. Het is dan ook een stuk aannemelijker dat de race geheel droog verloopt met een mix van wolken en opklaringen. De temperatuur ligt rond een graad of 13. Wind staat er nauwelijks.

De impact van het koude weer op F1

Het koudere weer kan een behoorlijk grote invloed hebben op de Pirelli-banden, maar ook zeker op de auto. Kouder asfalt kan betekenen dat het langer duurt voordat het rubber opgewarmd is en dat de auto's meer energie nodig hebben om op gang te komen, waardoor ze sneller bandendruk verliezen en meer bandenwissels nodig hebben tijdens de race. Koudere banden kunnen ook resulteren in een gebrek aan grip. Dit houdt in dat alle coureurs meer hun best moeten doen de auto op de baan te houden. Op de lange rechte stukken koelen de banden en remmen sneller af en met maar weinig bochten, waar de meeste warmte wordt gegenereerd, zullen de rijders moeite hebben om de warmte weer op te bouwen.

Het circuit is onlangs van nieuw asfalt voorzien en is tussen de sessies open voor normaal verkeer om op die manier verkeersproblemen in de stad te voorkomen. Dit zorgt er voor dat het 'inrubberen' van de baan lastiger wordt. Deze term houdt in dat bandenresten van eerdere sessie een hogere griplaag creëren, waardoor de rijders meer grip krijgen. Daarnaast hebben de lagere temperaturen invloed op de carbon remschijven. Deze zijn vaak 500 tot 600 graden en kunnen tot wel 1000 graden warm worden bij het aanremmen. Als de remschijven te koud worden, kunnen de remmen minder goed hun werk doen, waardoor het langer duurt om de auto te vertragen.

Kan dit de koudste F1-race ooit worden?

De woestijn kan midden in de nacht extreem koud worden en als de temperatuur op de baan onder de 5 graden zakt, zou het de koudste race in de F1-geschiedenis kunnen worden. De kleine kans op regen kan de temperaturen in de stad verder kunnen verlagen, wat voor een interessante Grand Prix kan zorgen. De koudste F1-race tot dusver was de Grand Prix van Canada in 1978. De temperatuur liep toen op tot slechts vijf graden. De race werd begin oktober verreden en de coureurs op het podium kregen allen een winterjas toen de sneeuw begon te vallen.

