VIDEO: Een virtuele ronde over het F1-stratencircuit van Las Vegas

De Grand Prix van Las Vegas is misschien wel een van de meest langverwachte Formule 1-races van de afgelopen jaren. De F1 hoopte immers al lange tijd terug te keren in de entertainmenthoofdstad, maar verloor steeds aan de roulettetafel. Dit keer heeft de Formule 1 goud gevonden met de race in het centrum van Las Vegas, waar dat in 1981 en 1982 nog ging om de parkeerplaats van Caesars Palace. De Formule 1 heeft er alles aan gedaan om er een groot feest van te maken, iets waar de coureurs vanuit de cockpit ook genoeg van kunnen meegenieten.

Tijdens een ronde over het stratencircuit van Las Vegas zullen de coureurs namelijk langs enkele bekende gebouwen scheuren, waaronder het Venetian, de Eiffeltoren en de nu al wereldberoemde Sphere, een bolvormige entertainmentzaal. Bovendien krijgen zij in die 6,201 kilometer met twee van de langste rechte stukken van de Formule 1-kalender te maken. Door deze lay-out staan teams voor een behoorlijke uitdaging: gaat de voorkeur naar meer downforce voor de langzame bochten, of toch naar minder vleugel om zo hard mogelijk over de beroemde Strip te kunnen rijden?

Motorsport.com heeft alvast een virtueel kijkje genomen op het circuit van Las Vegas. Het circuit biedt enkele mooie bochtencombinaties, maar ook wordt duidelijk dat het lange rechte stuk van bocht 12 tot en met bocht 14 dusdanig lang is, dat DRS hier behoorlijk krachtig kan zijn. Rondetijden zijn nog niet gesimuleerd door de F1 zelf, aangezien er veel variabelen zijn waardoor het lastig is om tot representatieve rondetijden te komen. Zo is de stad van een nieuwe asfaltlaag voorzien en zorgen de lage temperaturen voor problemen om de banden op te warmen.