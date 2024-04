VIDEO: F1-weekend Japan van start met Ayumu Iwasa in RB

Naast Yuki Tsunoda mag in de eerste Formule 1-training in Japan Ayumu Iwasa zijn rijderskunsten laten zien. De Red Bull-junior is de eerste rookie die dit jaar een training rijdt en neemt voor eigen publiek plaats in de wagen van Daniel Ricciardo. De Australiër moet zodoende de eerste oefensessie op Suzuka toekijken.

Het is direct aardig druk op de baan, maar Iwasa staat al wat langer op de bokken. Er werd wat gesleuteld aan de sidepods, maar het team laat weten dat we daar vooral niet te veel achter moeten zoeken.