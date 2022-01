Formule 1 stelt vaccinatieplicht in voor personeel in 2022

Ondanks de wereldwijde coronapandemie is de Formule 1 er al twee jaar op rij in geslaagd om een volledig seizoen te organiseren. Dit jaar waren bij een aantal races ook de tribunes weer goedgevuld, terwijl ook de paddock mondjesmaat weer iets toegankelijker werd.

De zorgen om het coronavirus leken sterk af te nemen en de Formule 1 durfde het ook aan om voor 2022 een racekalender te publiceren met een recordaantal van 23 races, verspreid over de hele wereld. Door de opmars van de omicron-variant zijn de vooruitzichten voor komend seizoen echter toch weer iets zorgwekkender geworden. Zo is het bijvoorbeeld opnieuw de vraag of de Grand Prix van Australië wel door kan gaan vanwege de strike quarantainemaatregelen en de logistieke uitdagingen die de race in Melbourne met zich meebrengen.

Nu steeds meer landen denken aan het invoeren van een vaccinatieplicht, is het onderwerp ook op de agenda van de Formule 1 gekomen. Bruno Famin, die als FIA’s director of operations verantwoordelijk is voor de coronaprotocollen binnen de autosportfederatie, gaf tijdens het Grand Prix-weekend in Abu Dhabi aan dat er voor het Formule 1-personeel een vaccinatieplicht wordt overwogen.

“Het is nog te vroeg om te zeggen wat er volgend jaar gaat gebeuren, omdat we drie weken geleden nog met zijn allen dachten dat de pandemie bijna ten einde was en dat in 2022 alles weer bij het oude zou zijn”, sprak Famin in gesprek met Motorsport.com. “Maar helaas, met de komst van de nieuwe variant in Europa verspreidt het virus zich en stromen de ziekenhuizen weer vol. Iedere dag raken er honderdduizenden mensen besmet in Europa. Wij moeten er heel voorzichtig mee omgaan. We weten dat in sommige landen, bij bepaalde evenementen, een vaccinatieplicht wordt overwogen. Het is iets dat wij ook zouden kunnen overwegen, maar op dit moment is daar nog niets over bepaald.”

Knoop inmiddels doorgehakt: inenting verplicht

Inmiddels zou de Formule 1 de knoop definitief hebben doorgehakt en ervoor hebben gekozen om een vaccinatieplicht in te stellen voor het volledige personeel. The Times bracht dat als eerste naar buiten en dat is inmiddels door de FIA bevestigd bij BBC Sport. "De F1 en FOM eisen dat al het reizende personeel volledig gevaccineerd is en gaan geen uitzonderingen aanvragen", verklaarde een woordvoerder van de F1. De vaccinatieplicht komt bovenop de regels die in de door de sport bezochte landen gelden, maar leidt er mogelijk ook toe dat enkele strikte beperkingen binnen de Formule 1 - zoals de bubbel en het strenge testregime - worden versoepeld of komen te vervallen.

'Vaccinatieplicht al goedgekeurd door FIA World Motor Sport Council'

Formule 1 CEO Stefano Domenicali was al een stuk minder voorbarig dan Famin. Hij stelt dat het idee om het Formule 1-personeel verplicht te laten vaccineren al is voorgesteld en goedgekeurd door de FIA World Motor Sport Council: “Er zijn een hoop zaken die we moeten bespreken met de teams”, vertelt de Italiaan in gesprek met Motorsport.com. “We zullen volgend jaar opnieuw te maken krijgen met het Covid-probleem en het zal niet eenvoudig worden. Maar de afgelopen twee jaar hebben we middenin een pandemie twee super intense seizoenen afgewerkt. We hebben nu een seizoen met 22 races achter de rug en dat maakt ons voorzichtig optimistisch voor de start van komend seizoen, wanneer Covid nog steeds een factor zal zijn. Maar het is geen toeval dat een van de laatste zaken die, als voorzorgsmaatregel, is goedgekeurd door de FIA World Council dat al het Formule 1-personeel in de paddock gevaccineerd moet zijn.”

De Formule 1 lanceerde tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi al als een van de eerste wereldwijde sporten een campagne waarin kijkers warden opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.