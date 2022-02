F1-update: Wat Red Bull wel en vooral niet heeft getoond van 2022-auto

Red Bull Racing toonde gisteren naar eigen zeggen met 'a launch like no other' een eerste glimp van wat een nieuw tijdperk in de Formule 1 moet worden. Het grondeffect keert terug, wieldoppen zijn weer present en onder meer de voor- en achtervleugels zijn rigoureus aangepakt. Al die aspecten waren zichtbaar in wat een eerste aanzet tot de RB18 moet zijn, maar in de praktijk nog bijzonder veel leek op de conceptauto van de Formule 1. Details laten zien dat het ontwerp niet helemaal om het F1-model uit Silverstone ging, al is dit ook nog niet het strijdwapen waarmee Max Verstappen en Sergio Perez in Bahrein aan de start verschijnen.

Niels Dijksterhuis en Ronald Vording bespreken wat Red Bull Racing woensdag wél heeft laten zien en hoe het traject richting de eerste race er volgens Helmut Marko uit moet zien. Oftewel: waarom verstoppertje spelen ook nog wel even het devies blijft. Ook de reacties van Christian Horner en Max Verstappen komen aan bod, waarbij laatstgenoemde twee cruciale thema's formuleert in het aanpassen aan de 2022-auto's.

Wat betreft de livery heeft Red Bull anno 2022 niet uitgepakt met een eenmalige kleurstelling. Toch is de getoonde livery om meerdere redenen zeer interessant te noemen. Niet in de laatste plaats omdat Honda-branding nog steeds subtiel aanwezig is op de RB18. Hoe zit dat en waarom staat er eigenlijk HRC in plaats van Honda? Ook dat komt uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, waarin overigens ook nog iets te winnen valt.

