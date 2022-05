F1-update: Waarom Monaco interessant is en Verstappen goed zat qua brandstof

De race nabij de Catalaanse hoofdstad leverde na het vallen van de vlag nog voldoende stof tot napraten op. De late entree van Max Verstappen op de grid leek bijvoorbeeld samen te hangen met de brandstoftemperatuur en juist daar plaatste Ferrari-teambaas Mattia Binotto na afloop enige vraagtekens bij. Hoe deze kwestie precies zit en waarom de aanpak van Red Bull Racing wel keurig binnen het reglement valt, komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Daarna gaat de focus logischerwijs op Monaco, waar dit jaar voor het eerst met de nieuwe bolides wordt geracet. In hoeverre maken die aangepaste auto's het stratencircuit nog uitdagender voor de coureurs dan vorig jaar en hoe zit het door de 18-inch wielen met het zicht? Leonie Oude Elferink en Ronald Vording nemen het onder de loep, net als de verwachte strijd vooraan.

In de voorbije weken liet de data verschillen zien tussen Red Bull en Ferrari. Zo liep het eerstgenoemde team harder aan het eind van rechte stukken en won Ferrari het in (snelle) bochten. Bijbehorende vraag is in hoeverre dat komt door bewuste keuzes in de afstelling en in hoeverre het ligt aan de karakteristieken van de auto's? Monaco is in dat opzicht interessant, doordat alle teams met maximale downforce rijden en de verschillen in set-up dus grotendeels wegvallen. Het maakt dit weekend in ieder geval voor dit type circuit een één op één vergelijk tussen beide auto's.

Daarnaast is Monaco ook om een andere reden interessant: de banden. Red Bull had in Imola en Miami de overhand qua bandenslijtage, maar Ferrari kreeg de banden sneller op temperatuur voor dat ene beslissende rondje in de kwalificatie. Doordat de focus in Monaco grotendeels op die kwalificatie ligt, is het interessant om te zien of de Scuderia dat voordeel nog steeds heeft. En wat kan Mercedes eigenlijk, is een gevecht tussen drie teams om pole mogelijk? Dit en nog veel meer - bijvoorbeeld de kans op regen - komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!