F1-update: Upgrades tijdens sprintweekend een risico voor Red Bull?

Het Formule 1-circus strijkt dit weekend neer in Imola, zo'n dertig kilometer ten zuiden van Bologna. Een bezoek aan dit old school-circuit moet natuurlijk gepaard gaan met het opzoeken van het Ayrton Senna-monument nabij Tamburello. Het betekent ook dat de donderdagse uitzending voor de Emilia-Romagna Grand Prix maar op één locatie kan zijn opgenomen.

In die uitzending aandacht voor de eerste sprintrace van het seizoen. Wat is er precies veranderd ten opzichte van vorig jaar en waar denkt F1 nog aan ter verbetering van het format? Veel belangrijker is dat de sprintrace het spel met de upgrades complexer maakt. Normaliter hebben teams drie trainingen om die upgrades te doorgronden en een goede balans te vinden voordat parc fermé van kracht is. In dit weekendformat blijft die tijd beperkt tot slechts één training, waardoor een slechte correlatie met de simulator of opstartproblemen op vrijdagmiddag bijzonder kostbaar kunnen zijn.

Daar komt bij dat de weergoden donderdag een aardig woordje meespraken en daar vrijdag naar verwachting ook doen. Een natte vrije training maakt het nog lastiger om de upgrades optimaal te begrijpen en om een geschikte afstelling voor het hele weekend te vinden. Het zet onder meer Red Bull, waar men op upgrades kan rekenen, voor een uitdaging. Ferrari speelt juist vanwege het aangepaste weekendformat op safe en zegt niet veel noviteiten mee te nemen naar het circuit dat op slechts een uur rijden van Maranello ligt.

De Scuderia heeft vertrouwen in het eigen pakket en Charles Leclerc voorspelde in zijn mediasessie dat de lay-out van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari goed bij de F1-75 kan passen. Tijdens de perspraatjes ging het natuurlijk ook over de contractverlenging van Carlos Sainz, die donderdag wereldkundig is gemaakt. Waarom heeft het steigerende paard juist deze dag aangegrepen en wat hadden de Ferrari-coureurs verder nog te melden? Je hoort het allemaal in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

