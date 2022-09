F1-update: Verstappen baalt maar ontloopt gridstraf, Piastri naar McLaren

Een kleine week na zijn overtuigende zege op Spa-Francorchamps is de vrijdag in Zandvoort allesbehalve naar wens verlopen voor Max Verstappen. De wereldkampioen reed iets na 12.30 uur onder luid gejuich naar buiten, maar slechts zeven ronden later bleek het al gebeurd met de pret. Verstappen moest zijn RB18 stilzetten bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht door een probleem met de versnellingsbak en miste het grootste deel van de training. Het goede nieuws voor Red Bull was wel dat het een oude versnellingsbak uit de pool betrof, een zogenaamde vrijdagbak. Verstappen zit qua componenten van de versnellingsbak aan de limiet, maar loopt hierdoor nog geen gridstraf op.

In de tweede sessie was hij weer op de baan te vinden, maar met P8 ging het nog niet helemaal zoals gepland. De Limburger sprak na afloop over een slechte balans in de auto en liet optekenen dat Red Bull nog genoeg verbeterpunten heeft voor de in Zandvoort zo belangrijke kwalificatie. Ferrari en Mercedes hebben op vrijdag juist wat vertrouwen getankt met goede noteringen, al blijft de vraag wat die zeggen voor de sessies die er echt toe doen?

Die vraag komt natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als opnieuw een interessante dag in het silly season. De FIA Contract Recognition Board heeft uitspraak gedaan in de zaak Oscar Piastri en laten weten dat het McLaren-contract rechtsgeldig is. De Australiër zal daardoor vanaf 2023 voor het team van Zak Brown rijden, al roept dat nieuws wel nieuwe vragen op. Allereerst: hoe heeft Alpine het zo kunnen laten liggen door binnen enkele weken zowel Piastri als ook Alonso kwijt te raken? Minstens zo interessant is de vraag wat de verdere gevolgen voor de stoelendans zijn. Alpine wil Pierre Gasly naast Esteban Ocon zetten en Helmut Marko heeft vandaag laten weten dat hij daar op zich aan mee wil werken, mits Alpine voldoet aan zijn voorwaarden. Zo'n overstap zou natuurlijk weer een zitje bij AlphaTauri beschikbaar maken, waardoor het laatste woord over dit toch al interessante silly season nog absoluut niet is gesproken.

