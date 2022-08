F1-update: Gridstraf voor Verstappen, waarom werken Audi en Porsche niet samen?

Het Formule 1-weekend in de Belgische Ardennen kreeg vrijdag een nieuwe wending nog voordat er ook maar één F1-auto op het circuit had gereden. Nee, ditmaal geen opvallend nieuws in het silly season, maar wel een groot merk uit de VW Group dat naar de koningsklasse komt. Audi stapt vanaf 2026 in als motorleverancier en maakte dat nieuws vrijdagochtend officieel bekend in een extra persconferentie. De naam van de toekomstig partner werd nog niet genoemd, al wijzen alle signalen naar Sauber.

Verder legden de Audi-kopstukken uit hoe het project vorm moet krijgen. Zo gebruikt men de faciliteit in Neuburg an der Donau, al moet die nog wel Formule 1-waardig worden gemaakt. Dat gezegd hebbende, ligt de lat meteen hoog. Audi wil vanaf het begin competitief zijn en binnen drie jaar successen kunnen vieren. Is dat reëel en waarom worden de handen eigenlijk niet ineengeslagen met dat andere merk uit het Volkswagen-concern, Porsche? Beide vragen komen aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Daarin natuurlijk ook aandacht voor de eerste trainingen en de enorme hoeveelheid gridstraffen. Hoe valt het grote verschil tussen Max Verstappen en Charles Leclerc te verklaren en welke delen van het circuit Spa-Francorchamps zijn Red Bull-land? Het komt voorbij in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de uitleg van Red Bull-teambaas Christian Horner over de gridstraf van Verstappen (waarom nu alweer een nieuwe motor na de eerdere wissel in Hongarije?) en de nieuwe MGU-K van Ferrari waar Leclerc mee op pad wordt gestuurd.

