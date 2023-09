Trekken F1-topteams aan Albon? "Ik wil 2024 nog afwachten"

Het huidige Williams-contract van Alexander Albon loopt tot eind 2024, maar de Thai heeft al diverse keren duidelijk gemaakt dat de toekomst van het Britse Formule 1-team er onder leiding van James Vowles rooskleurig uitziet. Daarmee impliceert Albon ook een langer verblijf in Grove te overwegen. Zijn sterke optredens zorgen er echter voor dat hij ook een doelwit is voor een aantal grote teams, waaronder Red Bull Racing en Ferrari. Bij beide formaties komt na 2024 een zitje vrij. Albon is zich bewust van de toenemende interesse, maar zegt het komende F1-seizoen te willen afwachten om te zien wat de opties zijn. "Ik denk dat ik voldoende zelfvertrouwen heb om mezelf op de markt te houden", antwoordt hij op de vraag van Motorsport.com of hij nog even wacht met het nemen van een beslissing over een langer verblijf bij Williams na 2024.

Albon geniet van zijn terugkeer in F1. Hij ziet niets liever dan dat Williams vooruitgang boekt en weer terugkeert naar de voorkant van de grid. Tegelijkertijd is hij zich ervan bewust dat de tijd tikt en hij niet eeuwig kan wachten op een kans om races te winnen. "Om eerlijk te zijn wil ik onderdeel zijn van het naar voren brengen van deze renstal", vervolgt hij. "Dat zou ik graag willen zien. Ik vind het echt geweldig om de geboekte vooruitgang te zien en wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Ik ben volledig toegewijd aan dit team, totdat mijn contract afloopt. Aan de andere kant: ik ben 27. Hoewel ik niet jong ben, ben ik ook niet oud. Ik heb het idee dat ik een goede fase van mijn carrière zit. Over een jaar ben ik 28 en dan al snel 29 en 30. Ik wil mezelf wel de kans geven om te vechten voor zeges en podiumplaatsen. En de vraag is: kunnen we van dit team dat team maken?"

De benodigde stap

Williams zat de afgelopen maanden niet bij de pakken neer en maakte goede vorderingen met de FW45 door meer downforce toe te voegen. Hoewel een echt grote stap wellicht pas in 2024 komt, denkt Albon dat er genoeg ruimte ligt om de rondetijden naar beneden te brengen als het een aantal vervelende karaktertrekken van de auto weet te verbeteren. Karaktertrekken die al jaren aan het ontwerp van Williams verbonden zijn.

"Ik denk dat we ons in een kansrijke situatie bevinden. We boeken resultaten en geloven dat er nog meer potentieel is, mits we de karaktertrekken weten aan te pakken", aldus Albon. "Er is downforce op de auto, maar minder dan bij de teams om ons heen. Daarnaast kunnen we in sommige bochten niet de limiet opzoeken, omdat we op een gegeven moment beperkt worden. Als dat eenmaal weg is, denk ik dat we een completer team worden. Dat klinkt makkelijk, maar is het niet. Het is al vijf of zes jaar een beperking van de auto. We moeten het aanpakken en oplossen, maar ik heb nu het gevoel dat er nu meer dan ooit een goede kans is dat we er echt bovenop komen. Misschien lossen we het niet helemaal op, maar ik geloof dat we een goede stap gaan zetten."