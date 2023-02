F1-topman Domenicali: "Formule 1 is momenteel niet te koop"

Sinds begin 2017 zijn de commerciële rechten van de Formule 1 in handen van Liberty Media, dat de sport destijds overnam van Bernie Ecclestone. Daar was destijds een bedrag van 4,4 miljard dollar mee gemoeid. Onder leiding van het Amerikaanse bedrijf gaat het goed met F1, dat de kalender heeft uitgebreid, een populaire Netflix-serie heeft gelanceerd en bovendien ook een goede voet aan de grond krijgt in de Verenigde Staten. Het heeft ertoe geleid dat Saudi-Arabië naar verluidt interesse heeft om de commerciële rechten over te nemen. Het investeringsfonds PIF zou daar zo'n 20 miljard dollar voor over hebben, bijna vijf keer zoveel als Liberty zes jaar geleden voor F1 betaalde.

De hoogte van dat bedrag schoot in het verkeerde keelgat bij Mohammed Ben Sulayem, de president van autosportbond FIA. Hij antwoordde door te zeggen dat dit geen accurate afspiegeling van de waarde van F1 is en dat voorzichtigheid geboden is bij het beoordelen van potentiële kopers. De juridische afdeling van de Formule 1 schoot vervolgens met een brief richting Ben Sulayem in de verdediging. De advocaten van Liberty zetten hierin uiteen dat de FIA zich op deze manier heeft bemoeid met de commerciële zaken, iets wat ingaat tegen de afspraken die werden gemaakt toen de commerciële rechten van F1 in 2000 voor ruim 100 jaar werden verkocht.

'Aandeelhouders niet bezig met verkoop F1'

De vraag die in deze hele discussie onbeantwoord is gebleven, is of de Formule 1 ook daadwerkelijk te koop is? Het antwoord van F1 CEO Stefano Domenicali is geen keiharde 'nee', maar hij ziet enkele factoren waardoor een verkoop door Liberty niet aan de orde lijkt. "Dat is eigenlijk een vraag die ze aan mijn aandeelhouders moeten stellen, maar ik denk het niet", antwoordt de Italiaan op de vraag van Sky Sports of F1 te koop staat. "We investeren in de Formule 1. Je ziet dat we echt geld investeren, zoals bijvoorbeeld in Las Vegas. Daar hebben we voor 240 miljoen dollar een stuk land gekocht. We bouwen daar nieuwe faciliteiten, wat tot een investering van meer dan een half miljard leidt. We zijn dus heel, heel blij."

Naast de investeringen die Liberty momenteel doet in F1, ziet Domenicali nog andere redenen waarom de sport waarschijnlijk niet verkocht gaat worden. "Ik sta iedere week in contact met mijn aandeelhouders. Het is oprecht het kroonjuweel in hun portfolio en zij staan volledig achter wat wij doen", legt de voormalig Ferrari F1-teambaas uit. "En als je kijkt naar de waarde, dan is die natuurlijk fenomenaal. Dat komt denk ik doordat we gezamenlijk geweldig werk leveren. Ik denk daarom dus niet dat deze kwestie op tafel ligt bij mijn aandeelhouders."