F1 corrigeert FIA-president na 'onvoorzichtige' uitspraken

FIA-president Mohammed Ben Sulayem reageerde maandag op een artikel dat Bloomberg afgelopen week publiceerde. In dat stuk werd vermeld dat het Saoedische investeringsfonds vorig jaar een bod van 20 miljard dollar had uitgebracht op F1, maar dat dit was afgewezen door Liberty Media. Ben Sulayem uitte via social media zijn zorgen: "Als hoeder van de autosport is de FIA als organisatie zonder winstoogmerk voorzichtig met het vermeende opgeblazen prijskaartje van 20 miljard dollar, die nu aan F1 wordt gehangen", aldus de Emirati. Daarnaast liet Ben Sulayem weten bang te zijn dat promotors in de toekomst meer moeten betalen voor het organiseren van races en dat daardoor ook de prijzen voor de F1-fans stijgen.

De online opmerkingen van Ben Sulayem zijn niet goed gevallen bij Liberty Media en hebben formeel laten weten niet blij te zijn. De juridische afdeling van F1 stuurde dinsdag een brief naar de FIA-president en de Formule 1-teams. Daarin sprak Liberty Media haar ongenoegen uit over de manier waarop de opmerkingen zich hebben 'bemoeid' met de commerciële Formule 1-rechten. In 2000 sloot voormalig FIA-president Max Mosley een deal om de F1-rechten voor meer dan 100 jaar te verhuren. Hierbij was de afspraak dat het bestuursorgaan zich niet zou bemoeien met commerciële zaken en zich alleen zou richten op kwesties met betrekking tot de regelgeving.

In de brief van F1 staat dat Ben Sulayem zijn boekje te buiten is gegaan met zijn opmerkingen over de waarde van de sport. "De FIA heeft ondubbelzinnige toezeggingen gedaan dat zij niets zal doen om afbreuk te doen aan de eigendom, het beheer en/of de exploitatie van deze rechten", staat te lezen in de brief. "Wij zijn van mening dat deze opmerkingen, gedaan vanaf het officiële social media-account van de FIA-president, op onaanvaardbare wijze inbreuk maken op deze rechten."

De serieuze toon waarmee F1 de zaak behandelt, werd ook duidelijk toen in de brief werd gesuggereerd dat de FIA aansprakelijk kan zijn als blijkt dat de opmerkingen schade hebben toegebracht aan aandeelhouders en investeerders. F1 zelf heeft geen officiële verklaring over de zaak afgelegd.

Motorsport.com heeft de FIA gevraagd om een reactie.