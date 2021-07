F1: Titelstrijd mag niet beslist worden in een kwalificatierace

De komende maanden worden de eerste kwalificatieraces gehouden op Silverstone en Monza. De derde locatie zou voor een overzeese wedstrijd moeten zijn. Brazilië werd genoemd als optie, maar dat is nooit officieel naar buiten gebracht. De wedstrijd op het legendarische Interlagos staat bovendien ter discussie vanwege het coronavirus. F1 heeft daarom besloten om de definitieve beslissing uit te stellen. Een van de mogelijkheden is om het te doen in COTA, waar mogelijk twee F1-races gehouden worden als elders nog een race komt te vervallen. De Formule 1 hoopt in ieder geval een weekend te kiezen die niet te laat in het seizoen is omdat het wil voorkomen dat de titelstrijd op een zaterdag beslist gaat worden.

“Wat betreft de derde locatie hebben we vooralsnog heel voorzichtig moeten zijn door de impact van het coronavirus”, vertelde Brawn op een vraag van Motorsport.com. “Zeker omdat het een overzeese wedstrijd is en we nog een paar maanden hebben, kiezen we ervoor om nog even tot wachten tot we een goed beeld hebben. We willen in ieder geval voorkomen dat de laatste sprintrace aan het eind van het seizoen plaatsvindt. We willen niet dat het kampioenschap op zaterdagmiddag beslist wordt. Dat willen we voorkomen. Maar eerlijk gezegd is er tussen het eind van het Europese seizoen en de laatste twee races nog wel een kans om het te doen. We willen liever wachten tot we met zekerheid een derde wedstrijd kunnen aankondigen, dan weet iedereen waar we aan toe zijn. We zullen het op termijn bekendmaken, maar we wachten de omstandigheden in de komende maand nog even af.”

Oostenrijk kwam te vroeg

Brawn ontkent dat Brazilië de voorlopige locatie is, wat wijst op de mogelijke annulering van die wedstrijd. “We houden onze opties voorlopig open voor het toewijzen van de derde race.” Eerder dit seizoen werd de suggestie gewekt dat de Oostenrijkse double-header het ideale moment was om een kwalificatierace te houden, maar Brawn verklaart waarom men daar niet op gehapt heeft. “We hebben Silverstone gekozen als eerste race. Op dat moment hadden we nog geen twee races in Oostenrijk op de planning. Daarnaast heeft het best lang geduurd voordat we alles op orde hadden. Niet alleen het reglement, maar ook andere zaken achter de schermen. We moesten een nieuw timingsysteem bouwen die geschikt is voor de sprint, daarnaast moesten er nieuwe graphics voor televisie ontworpen worden. Dat konden we simpelweg niet klaar hebben voor Oostenrijk.”

Donderdag hebben de betrokken partijen weer om tafel gezeten om de laatste details van het reglement uit te werken. Hierbij hebben zich geen schokkende zaken meer voorgedaan.