Gasly heeft vertrouwen in F1-titelkansen van Honda

Nadat de Japanse motorfabrikant in 2015 met McLaren haar rentree in de Formule 1 maakte, verdween de ambitie om wereldkampioen te worden al snel naar de achtergrond. Het draaide uit op een vechtscheiding met de Britse renstal, de Japanners vonden onderdak bij de raceteams van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz. Met die partij heeft Honda beterschap getoond, zelfs zoveel dat kopman Max Verstappen afgelopen seizoen drie races won. Ook Gasly, die als langste van alle Red Bull-coureurs met de Honda rijdt, ziet dat het merk dusdanig veel progressie geboekt heeft.

“De resultaten spreken voor zich. Wanneer je kijkt naar de eerste jaren na hun terugkeer met McLaren, dat was erg gecompliceerd en het verschil met de topteams was bijzonder groot”, verklaarde Gasly in gesprek met het Franse Canal+. “Het is erg indrukwekkend als je dan ziet waar ze vandaag de dag staan. Wat mij betreft, ik heb nooit getwijfeld of ze zo sterk konden zijn op het hoogste niveau. Honda is een van de grote krachten in de motorsportwereld en ook in de Formule 1. Dat bewijzen ze. Er moet nog gewerkt worden, maar dat weten zij ook. Het zijn nu eenmaal Japanners en die werken altijd erg hard. Ze hebben zich ten doel gesteld om wereldkampioen te worden. Ik denk dat ze alles doen om dat ook te bereiken. Ik ben blij met wat ze tot nu toe gepresteerd hebben. We kunnen nog sneller worden, maar we weten dat zij alles doen zodat wij goed kunnen presteren.”

De concentratie rond de jacht op de wereldtitel ligt vooral bij Red Bull en Max Verstappen, maar ook AlphaTauri stond er voor de start van het seizoen redelijk goed voor. Toch is het niet duidelijk waar de formatie nu precies staat, niemand heeft het achterste van zijn tong laten zien tijdens de Barcelona-test. Gasly vervolgde: “We staan in het kampioenschap op dit moment op gelijke hoogte met Lewis [Hamilton]. Het is zeer gecompliceerd, tijdens de wintertests wordt er altijd gespeculeerd. We zeggen tegen onszelf dat we op een paar tienden van de teams zitten, maar in essentie weten we niet welk team en met welke motorstand zij gereden hebben. Ik denk eigenlijk dat ze min of meer staan waar we vorig jaar stonden, misschien iets verder naar achteren omdat Racing Point een stuk beter is geworden. Renault lijkt beter te zijn, McLaren is nog altijd sterk. Wij staan ongeveer zesde of zevende. Maar uiteindelijk ben ik daar niet heel erg mee bezig. Het zegt niet veel natuurlijk, we hebben nog niet kunnen racen en hebben nog niet eens volle bak kunnen pushen. Dat gaan we pas zien als we in gang schieten.”