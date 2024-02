F1 tijdschema: De tijden van de Formule 1-testdagen in Bahrein

De presentaties van liveries, renders én zo nu en dan een echte auto zijn achter de rug. Diverse teams hebben zelfs al een shakedown uitgevoerd. Nu is het tijd voor het echte werk: de Formule 1-wintertest in Bahrein. De teams hebben drie dagen om het nieuwe materiaal aan de tand te voelen, de kinderziekten te verhelpen en veel waardevolle data te verzamelen. Alle rijders krijgen - in principe - anderhalve testdag de tijd om voor het eerst kennis te maken met hun nieuwe wapentuig. Wie maakt er een grote stap en wie zakt er al vroeg door het ijs?

Starttijd F1 wintertest Bahrein 2024

Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Woensdag 21 februari 10.00u - 19.00u 08.00u - 17.00u Donderdag 22 februari 10.00u - 19.00u 08.00u - 17.00u Vrijdag 23 februari 10.00u - 19.00u 08.00u - 17.00u

De Formule 1-wintertest in Bahrein vindt plaats op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 februari 2024. De testdagen beginnen om 10.00 uur lokale tijd, dat is om 08.00 uur in de Nederlandse ochtend. In totaal kan er elke dag acht uur lang getest worden. Om 19.00 uur lokaal, 17.00 uur in Nederland, gaat het licht weer op rood. Tussendoor staat een lunchpauze van een uur op het programma, zodat de teams de tijd hebben de auto om te bouwen voor de andere coureur wanneer ze besluiten de testwerkzaamheden te verdelen.

In Bahrein zijn de ogen uiteraard gericht op de succescombinatie Max Verstappen - Red Bull Racing. Schiet het team uit Milton Keynes opnieuw goed uit de startblokken, en komen ze nog met iets verrassends op de nieuwe wagen? Ook Ferrari en McLaren hopen op een solide start. Beide renstallen willen Red Bull dit jaar serieus uitdagen en een gooi doen naar de overwinningen. Bij Mercedes is de spanning misschien wel het grootst. Na twee wintertests met het zeropod-concept komt de formatie uit Brackley nu met een geheel nieuw ontwerp op de proppen. Daarmee wil ook het merk met de ster terugkeren naar de absolute top. Gaat dat lukken? De eerste signalen zullen we deze drie testdagen krijgen.