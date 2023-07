Nog eenmaal moeten de F1-coureurs en -teams zich opladen voordat ze kunnen genieten van een welverdiende zomerstop. Spa-Francorchamps is misschien wel de ideale plek voor deze race. Uitdagend, razendsnel, spectaculair en bomvolle tribunes. Om het allemaal nog iets uitdagender te maken, staat er in België weer een sprintraceweekend op het programma. Dat houdt in dat er op vrijdag al gekwalificeerd wordt voor de Grand Prix op zondag. De zaterdag staat volledig in het teken van de sprintrace, met eerst een korte kwalificatie en aan het einde van de middag een korte race over 15 ronden. Op zondag staat om de gebruikelijke tijd de GP op het programma.

Veel Nederlanders reizen weer af naar de Ardennen om Max Verstappen aan te moedigen. Maakt de WK-leider er dit weekend drie op een rij van na zijn eerdere zeges in 2021 en 2022?

Starttijd GP België 2023

Datum Sessie Tijd Vrijdag 28 juli Vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 28 juli Kwalificatie 17.00u - 18.00u Zaterdag 29 juli Sprint shootout 12.00u - 12.44u Zaterdag 29 juli Sprintrace 16.30u - 17.30u Zondag 30 juli Grand Prix van België 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van België wordt verreden op zondag 30 juli. Dit is de laatste race voor de zomerstop. De race begint om 15.00 uur en gaat over 44 ronden of 120 minuten. Het ronderecord op het 7,004 kilometer lange circuit dateert al uit 2018. Valtteri Bottas rondde de baan destijds in een 1.46.286.

Op zaterdag staat de sprintrace op het programma. Deze korte race gaat over 15 ronden, een equivalent van 100 kilometer. De F1-sprintrace op Spa begint om 16.30 uur. Eerder op de dag, om 12.00 uur, vindt de sprint shootout plaats. Dit is een speciale kwalificatiesessie waarin de startvolgorde voor de sprintrace bepaald wordt. Deze sessie duurt 44 minuten. De uitslag van zowel de sprint shootout als de sprintrace heeft geen gevolgen voor de Grand Prix op zondag.

Op vrijdag staat de enige vrije training van het weekend op het programma. De coureurs hebben vanaf 13.30 uur een uur de tijd om de beste afstelling voor het weekend te vinden. Deze sessie is uitermate belangrijk, want het is de enige training van het gehele weekend. Op vrijdagmiddag wordt vanaf 17.00 uur namelijk al gekwalificeerd voor de Grand Prix.