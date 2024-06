F1 tijden: Tijdschema van het Formule 1-weekend in Spanje

Na het spektakelstuk in Canada keert de Formule 1 terug naar de bakermat. De komende acht Grands Prix vinden op Europees grondgebied plaats, te beginnen met de Grand Prix van Spanje. De race op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt een belangrijke graadmeter voor het vervolg van het F1-seizoen 2024. De verwachting is dat de Spaanse omloop op het lijf geschreven is van de Red Bull RB20. De snelle, vloeiende bochten en het gladde asfalt passen uitstekend bij de wagens van Max Verstappen en Sergio Pérez. De concurrentie verwacht dan ook dat de dominante vorm van Red Bull van eerder dit jaar in Barcelona weer te zien is. Mocht dat niet zo zijn, dan lijken de problemen van het kampioensteam hardnekkiger en kan er een echte strijd losbarsten.

Hoe laat begint F1 in Spanje?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 21 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 21 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 22 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 22 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 23 juni Grand Prix van Spanje 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Spanje 2024 wordt verreden op zondag 23 juni. De race op het Circuit de Barcelona-Catalunya gaat om 15.00 uur van start. De rijders moeten 66 ronden over het 4,657 kilometer lange circuit nabij Barcelona afleggen. Dat brengt de totale raceafstand op 307,236 kilometer. Het ronderecord is sinds 2023 met een 1.16.330 in handen van Max Verstappen.

In Spanje staat er geen sprintrace op het programma. Dat houdt in dat men vasthoudt aan het reguliere weekendformat. Zo staan er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur op het programma. De eerste training begint om 13.30 uur, de tweede sessie gaat om 17.00 uur van start. Op zaterdag staat er om 12.30 uur nogmaals een training van een uur op het programma. Hierin worden de puntjes op de i gezet voor de kwalificatie en de race. De kwalificatie vindt op zaterdagmiddag om 16.00 uur plaats.