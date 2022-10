F1 tijdschema: De tijden van het late Formule 1-weekend in Mexico

Het einde van het Formule 1-seizoen 2022 nadert met rasse schreden. Er staan nog drie Grands Prix op het programma, te beginnen in Mexico. Daarna reist het circus nog af naar Brazilië voor een sprintraceweekend en naar Abu Dhabi voor een grootse finale. Een ding is al geruime tijd zeker: Max Verstappen wordt na het seizoen gekroond tot wereldkampioen. Toch zal hij er alles aan willen doen om ook de resterende races winnend af te sluiten. Cadeautjes uitdelen zit niet in de aard van de Nederlander.

De voorbije jaren was Mexico-Stad prima jachtterrein voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur won drie van de laatste vier edities. Het Autodromo Hermanos Rodriguez is door de grote hoogte waarop het circuit gelegen is een bijzonder verhaal. De ijle lucht is dunner en levert daardoor minder neerwaartse druk, terwijl de turbo van de power unit harder moet werken om dezelfde prestaties te leveren. Welke invloed dat heeft op de bolides van 2022 zal moeten blijken.

Starttijd Grand Prix van Mexico 2022

De Formule 1 Grand Prix van Mexico 2022 op het Autodromo Hermanos Rodriguez vindt plaats op zondag 30 oktober. De wedstrijd gaat om 14.00 uur lokale tijd van start, dat is om 21.00 uur in de Nederlandse avond. De race gaat over 71 ronden op het 4,304 kilometer lange circuit in Mexico-Stad.

Zoals gebruikelijk staan er op vrijdag twee vrije trainingen op het programma. De sessies beginnen om 13.00 uur en 16.00 uur lokale tijd, dat is 20.00 uur en 23.00 uur in Nederland. De eerste vrije training duurt volgens het normale schema een uur. De tweede sessie wordt met een half uur verlengd voor een extra bandenevaluatie met de prototypes voor 2023. Op zaterdag gaat om 19.00 uur Nederlandse tijd (12.00 uur lokaal) de laatste training van start. Deze duurt weer een uur. Om 22.00 uur Nederlandse tijd start de kwalificatie. Onder normale omstandigheden weten we rond de klok van 23.00 uur wie er in Mexico vanaf pole-position mag vertrekken.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 28 oktober 20.00u - 21.00u 13.00u - 14.00u Tweede vrije training Vrijdag 28 oktober 23.00u - 00.30u 16.00u - 17.30u Derde vrije training Zaterdag 29 oktober 19.00u - 20.00u 12.00u - 13.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 29 oktober 22.00u - 22.18u 15.00u - 15.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 29 oktober 22.25u - 22.40u 15.25u - 15.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 29 oktober 22.48u - 23.00u 15.48u - 16.00u Grand Prix van Mexico Zondag 30 oktober 21.00u 14.00u