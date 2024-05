Na Grands Prix in Bahrein, Saudi-Arabië, Australië, Japan en sprintraceweekends in China en Miami is het Formule 1-circus weer terug in Europa. Het Europese seizoen trapt af met de GP van Emilia-Romagna op het historische circuit van Imola. Na twee sprintraces wordt er in Italië weer volgens het normale schema gereden. Dat houdt in dat er drie vrije trainingen op het programma staan. Diverse teams zullen een eerste groot upgradepakket meenemen naar Imola, waaronder Ferrari. Kan de Scuderia net als concurrent McLaren een grote stap zetten en de strijd aangaan met Red Bull? Gaat McLaren opnieuw een serieuze gooi doen naar de zege? Of slaan Max Verstappen en zijn team snoeihard terug na de nederlaag in Miami? We weten het zondagmiddag!

Hoe laat begint F1 in Imola?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 17 mei Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 17 mei Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 18 mei Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 18 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 19 mei GP van Emilia-Romagna 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola vindt plaats op zondag 19 mei. De race gaat om 15.00 uur van start. Er is geen tijdsverschil met Nederland. De coureurs moeten 63 ronden over het 4,909 kilometer lange Autodromo Enzo e Dino Ferrari afleggen. Dat brengt de totale raceafstand op 309,049 kilometer. Het ronderecord staat sinds 2020 op naam van Lewis Hamilton met een 1.15.484. In 2023 werd de wedstrijd op het laatste moment afgelast vanwege overstromingen in de regio rondom het circuit.

In Imola houdt de Formule 1 vast aan het gebruikelijke schema. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur op het programma staan. De eerste sessie gaat om 13.30 uur van start. Om 17.00 uur komen de rijders voor een tweede maal de baan op om waardevolle data te verzamelen. Op zaterdag staat om 12.30 uur de laatste vrije training op het programma. Een uur lang krijgen de coureurs de tijd om de puntjes op de i te zetten en de laatste voorbereidingen te treffen. De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna staat op zaterdagmiddag 16.00 uur op het programma. Onder normale omstandigheden en zonder oponthoud weten we rond de klok van 17.00 uur hoe de startopstelling voor de race eruit ziet.