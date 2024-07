F1 tijden: Tijdschema van het Formule 1-weekend in Silverstone

Het bomvolle weekend op de Red Bull Ring is nog maar net achter de rug, maar de Formule 1-teams en -coureurs krijgen geen tijd om op adem te komen. Dit weekend staat namelijk de volgende race op het programma: de Grand Prix van Groot-Brittannië op het legendarische circuit van Silverstone. Op Engelse bodem wordt de triple header afgesloten en doemt de welverdiende zomerstop in de verte al langzaam op.

Na de korte en hooggelegen Red Bull Ring krijgen de rijders in Silverstone een heel andere uitdaging voor de kiezen. De Britse omloop draait vooral om snelle doordraaiers, waar een goed aerodynamisch pakket van cruciaal belang is. Gaat Max Verstappen er net vorig jaar met de winst vandoor, of kan McLaren voor het eerst sinds Lewis Hamilton in 2008 de thuisrace weer eens winnen?

Hoe laat begint F1 GP van Groot-Brittannië in Silverstone?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +1) Vrijdag 5 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 5 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 6 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u 11.30u - 12.30u Zaterdag 6 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u 15.00u - 16.00u Zondag 7 juli Grand Prix van Groot-Brittannië 16.00u - 18.00u 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Groot-Brittannië op het legendarische circuit van Silverstone vindt plaats op zondag 7 juli 2024. De race gaat om 16.00 uur Nederlandse tijd van start, dat is 15.00 uur lokale tijd. De coureurs moeten 52 ronden over het 5,891 kilometer lange circuit op het voormalig vliegveld afleggen. Dat brengt de totale raceafstand op 306,198 kilometer. Het ronderecord is een 1.27.097 en staat sinds 2020 op naam van Max Verstappen.

In Engeland wordt weer volgens de normale opzet gereden. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur gepland staan. VT1 begint om 13.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur lokaal). Later in de middag, om 17.00 uur Nederlandse tijd, gaat de tweede trainingssessie van start. Op zaterdag wordt er vanaf 12.30 uur Nederlandse tijd voor de laatste maal een uur lang getraind. Om 16.00 uur in de middag gaat de kwalificatie van start. Onder normale omstandigheden en zonder lange onderbrekingen weten we rond de klok van 17.00 uur hoe de startopstelling voor de Britse Grand Prix eruit ziet.