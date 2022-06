F1 tijdschema: De tijden van het late Formule 1-weekend in Canada

Na het interessante Grand Prix-weekend op het uitdagende Baku City Circuit hebben de F1-teams geen tijd om bij te komen. Het gehele circus verhuist direct naar Montreal, waar aankomend weekend op het Circuit Gilles Villeneuve de Grand Prix van Canada plaatsvindt. Vanuit de F1-paddock klonk al flink wat kritiek op het feit dat de races in Azerbeidzjan en Canada back-to-back plaatsvinden. De Formule 1 wil in de komende jaren de kalender beter per regio opdelen zodat dergelijke situaties niet meer voorkomen.

Het unieke circuit in Montreal keert dit weekend na een onderbreking van twee jaar terug op de Formule 1-kalender. Door de coronapandemie kon het F1-circus de voorbije seizoenen niet afreizen naar het unieke en geliefde circuit op het île de Notre-Dame in Montreal. De race leverde in het verleden al heel wat spectaculaire momenten op en de verwachting is dat dat dit jaar niet anders zal zijn met de nieuwe generatie bolides. De meest succesvolle coureurs in de Grand Prix van Canada zijn Michael Schumacher en Lewis Hamilton. De twee legenden hebben de race allebei zeven keer gewonnen.

Starttijd Grand Prix van Canada 2022

De Formule 1 GP van Canada wordt verreden op zondag 19 juni. Vanwege het tijdsverschil begint de race voor de Europese fans pas in de avond. De GP start om 14.00 uur lokale tijd, dat is om 20.00 uur in Nederland.

Op vrijdag staan de gebruikelijke vrije trainingen op het programma. De eerste sessie begint om 20.00 uur Nederlandse tijd, de tweede vrije training begint pas om 23.00 uur. In beide gevallen hebben de coureurs een uur de tijd om een goede afstelling te vinden. Op zaterdag wordt vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd voor de laatste maal een uur getraind. De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada begint op zaterdag 18 juni om 22.00 uur Nederlandse tijd, dat is 16.00 uur lokaal.

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 17 juni Eerste vrije training 20.00u - 21.00u 14.00u - 15.00u Vrijdag 17 juni Tweede vrije training 23.00u - 00.00u 17.00u - 18.00u Zaterdag 18 juni Derde vrije training 19.00u - 20.00u 13.00u - 14.00u Zaterdag 18 juni Kwalificatie - Q1 22.00u - 22.18u 16.00u - 16.18u Zaterdag 18 juni Kwalificatie - Q2 22.25u - 22.40u 16.25u - 16.40u Zaterdag 18 juni Kwalificatie - Q3 22.48u - 23.00u 16.48u - 17.00u Zondag 19 juni Grand Prix van Canada 20.00u 14.00u