Het unieke circuit in Albert Park keert tot vreugde van velen in de paddock terug op de Formule 1-kalender. De relaxte sfeer in Melbourne maakt het voor veel teams en coureurs een hoogtepunt van het jaar. De Australische race stond de voorbije twee seizoenen door de coronacrisis niet op het programma. In de tussentijd heeft men echter niet stilgezeten in Melbourne. Het circuit is flink onder handen genomen met een nieuwe asfaltlaag en enkele wijzigingen om de baan aanzienlijk sneller te maken en inhalen te bevorderen. In hoeverre dat gelukt is, zal dit weekend moeten blijken.

Video: Verbouwwerkzaamheden Albert Park F1-circuit afgerond

Na de spannende Grand Prix van Saudi-Arabië maken de coureurs zich op voor wederom een race op een niet-permanent circuit. Opnieuw hangen er nog veel vraagtekens boven het weekend. Is de gewijzigde lay-out van het Albert Park Circuit daadwerkelijk een verbetering? Hoe houden de nieuwe wagens zich op het rappe stratencircuit? En wordt het net zo’n spannende strijd tussen Ferrari en Red Bull Racing als in de eerste twee Grands Prix van het seizoen? Stuk voor stuk vragen waar we vanaf vrijdag antwoord op krijgen.

Starttijd Grand Prix van Australië 2022

De Formule 1 GP van Australië wordt verreden op zondag 10 april. Europese fans die de race live willen volgen moeten vroeg uit de veren. De wedstrijd begint om 15.00 uur lokale tijd, maar door het grote tijdsverschil is dat al om 07.00 uur Nederlandse tijd.

In de aanloop naar de race wordt er zoals gebruikelijk weer flink getraind. De eerste vrije training op vrijdag begint al om 05.00 uur Nederlandse tijd, 13.00 uur lokale tijd. Om 08.00 uur (16.00 uur lokaal) gaat de tweede trainingssessie van start. Op zaterdag wordt een vergelijkbaar programma gevolgd, met om 05.00 uur Nederlandse tijd de laatste trainingssessie. Om 08.00 uur Nederlandse tijd begint de kwalificatie voor de GP van Australië.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 8 april 05.00u-06.00u 13.00u-14.00u Tweede vrije training Vrijdag 8 april 08.00u-09.00u 16.00u-17.00u Derde vrije training Zaterdag 9 april 05.00u-06.00u 13.00u-14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 9 april 08.00u-08.18u 16.00u-16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 9 april 08.25u-08.40u 16.25u-16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 9 april 08.48u-09.00u 16.48u-17.00u Grand Prix van Australië Zondag 10 april 07.00u 15.00u