Nieuwe lay-out Albert Park brengt F1-rondetijden fors naar beneden

De Australische GP-organisatie (kortweg AGPC) had al eerder aangekondigd dat het semi-stratencircuit anders wordt vormgegeven om Formule 1-fans meer spektakel te bieden. De gebruikelijke ouverture resulteerde in de voorbije jaren vaak in een weinig enerverende optocht en juist dat moet anders. De aanpassingen zouden in eerste instantie voor de race van 2022 worden doorgevoerd, maar doordat de Australische GP dit jaar is uitgesteld tot het weekend van 21 november pakt men in Melbourne al eerder door met de plannen.

Bij deze aanpassingen verdwijnen bovenal twee bochten uit de bekende lay-out. De bochten 9 en 10 - die samen een langzame chicane in de tweede sector vormden - zijn in de onderstaande tekening geschrapt. Dit moet een langere passage vol gas en idealiter ook een extra DRS-zone opleveren over de Lakeside Drive. De ingrepen zijn vooral bedacht om bocht 13, die volgt na de bloedsnelle knikken 11 en 12, tot een beter inhaalpunt te maken. Om dat te bevorderen gaat die bocht an sich ook flink op de schop. Zo wordt bocht 13 drieënhalve meter breder gemaakt en wordt de camber aangepast om meerdere racelijnen mogelijk te maken.

Albert Park nieuwe lay-out Photo by: FIA

Het zijn de voornaamste aanpassingen aan het circuit, al is er meer. Na het benoemde gedeelte komen coureurs namelijk bij de voorlaatste bocht aan en ook die wordt verbreed om een extra inhaalpunt te creëren. Verder worden de bochten 1, 3 en 6 nog verbreed, laatstgenoemde zelfs met zevenenhalve meter aan de binnenzijde. In combinatie met de geschrapte bochten en een extra DRS-zone voorspelt de organisatie dat de rondetijden met vijf seconden naar beneden gaan. Een vliegende ronde wordt door de organisatie op 1.15.8 geschat. De gemiddelde snelheid zal in de kwalificatie stijgen tot 251 kilometer per uur. Met een extra DRS-zone richting bocht 11 zou de topsnelheid aldaar op 330 kilometer per uur komen.

Ricciardo goed te spreken over aanpassingen

Alhoewel deze statistieken een leuke bijvangst zijn, gaat het in eerste instantie om het creëren van extra inhaalmogelijkheden. Dat is volgens thuisrijder Daniel Ricciardo van groot belang. Hij juicht de veranderingen dan ook toe. "De apexen breder maken en het slipstreamen bevorderen, waren voor mij de prioriteiten. Ik denk dat deze plannen goed uitpakken", aldus de Australische McLaren-coureur. "De veranderde apexen en het creëren van extra ruimte, gaan helpen. Die aanpassingen bieden meer kans om een inhaalactie in te zetten of om in ieder geval uit de vuile lucht van een voorganger te komen."

Dat de gemiddelde snelheid van een rondje Albert Park nog verder omhoog gaat, ziet hij als een fijn neveneffect. "Ieder stratencircuit vormt een uitdaging, maar Albert Park is ook behoorlijk snel. Dat voegt een extra dimensie toe. Tot nu toe bleek het alleen lastig inhalen doordat het circuit op bepaalde punten smal en ook heel snel was." Dat het nog sneller maken van de omloop helpt om meer inhaalacties te krijgen, lijkt paradoxaal, maar gaat volgens Ricciardo wel het beoogde effect krijgen. "Met de auto's die we in 2021 hebben, moet dit al helpen. Als alle beloften over de 2022-auto's, minder gevoelig voor vuile lucht en beter bij het volgen van andere coureurs, uitkomen dan zou het aangepaste Albert Park helemaal een grandioos spektakel moeten opleveren. Op papier ziet het er in ieder geval goed uit."