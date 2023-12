F1-tests met spatborden uitgesteld na verzoek van teams

De FIA is op zoek naar manieren om de spray in natte omstandigheden te verminderen. Dat moet het zicht van de coureurs verbeteren, waardoor er minder kans is op een lange code rood. Eerder dit jaar werd er op Silverstone voor het eerst getest met spatborden. Dat leverde echter niet de gewenste resultaten op. Het eerste concept dekte het wiel niet voldoende af, waardoor de spray nauwelijks afnam. Vervolgens werd een groter ontwerp ontwikkeld, waarvan men hoopte dat eind van het seizoen te kunnen testen. Door de logistieke uitdagingen na het lange en uitputtende seizoen, bovenop de hoge kosten, wilden de teams liever wachten tot mei 2024.

FIA single seater director Nikolas Tombazis legt uit: “Voor deze tests krijgen we hulp van de teams. We hebben zelf geen auto’s. Het testwerk stond gepland voor begin november. De beperkte beschikbaarheid van onderdelen en de productiecapaciteit van de betrokken teams betekende dat ze alles extern moesten laten maken. En dat was heel erg duur geworden. Ze hebben gevraagd of we de test konden uitstellen tot de lente om de kosten te drukken. Dat leek ons heel redelijk. Vanuit technisch oogpunt hadden we de test graag nu al gehad, maar uiteraard alleen als het niet te duur was geworden.”

Twijfel over impact diffuser

Volgens de FIA is het onmogelijk om helemaal geen spray te produceren, maar kunnen er wel significante stappen gezet worden. De grote vraag is vooral in hoeverre de diffuser een grote rol speelt in het opspatten van water. Tombazis legt uit: “De eerste spatborden waren te klein, ze dekten niet voldoende af. Daarom hadden we geen antwoord op de vraag of dit een oplossing zou kunnen zijn. We weten nog steeds niet hoe groot deel van de spray afkomstig is van de diffuser en het opzuigende effect daarvan. Dat is iets wat we zeker niet kunnen oplossen. Zowel de wielen als de diffuser speelt een significante rol. We weten dat er nog steeds problemen met zicht zullen zijn, maar we moeten zien in hoeverre we dat kunnen beperken door de wielen volledig af te dekken. Als dat nut heeft, gaan we het optimaliseren. Wat we in mei testen, is dus niet de definitieve oplossing. Het draait om informatie vergaren of we op de juiste weg zijn. Als de test niet goed verloopt, moeten we dit plan misschien afkappen en op zoek gaan naar andere mogelijkheden.”

Mocht de test een succes zijn, dan is er nog voldoende tijd om de spatborden in 2025 te introduceren.