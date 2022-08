Ondanks de laatste plaats in het constructeurskampioenschap in 2021, begon Haas met hoge verwachtingen aan het nieuwe seizoen. De bolide was afgelopen jaar totaal niet doorontwikkeld; alle tijd werd gestoken in de auto voor het nieuwe technisch reglement. Dat lijkt zich in de eerste helft van het seizoen 2022 uit te betalen. Haas staat bij het ingaan van de zomerstop op een keurige zevende plaats in de WK-strijd, nog voor AlphaTauri, Aston Martin Racing en Williams.

Een knappe prestatie, zeker als je bedenkt dat het team de minste updates van alle renstallen heeft geïntroduceerd. De formatie koos ervoor om eerst het huidige pakket onder de knie te krijgen en te optimaliseren, en daarna pas geld uit te geven aan nieuwe onderdelen. In slechts vijf van de twaalf verreden races werden updates meegenomen. Dat waren stuk voor stuk kleine ontwikkelingen, zeker in vergelijking met wat andere teams meebrachten.

Daarom was er veel aandacht voor de grote upgrade die Haas meenam naar de Hungaroring. Bij de onthulling werd de wagen al direct gekscherend ‘de witte Ferrari’ genoemd, vooral door leden van de teams die momenteel onder Haas staan in de titelstrijd. Men concludeerde dat het Amerikaanse team simpelweg de laatste updates van Ferrari heeft gekopieerd. Dat is echter te weinig eer voor de ontwerpers van het kleine team.

De sidepods van Haas en Ferrari vergeleken.

Als we de sidepods waarmee Mick Schumacher het gehele jaar heeft geracet (links) vergelijken met de nieuwe oplossing (midden), valt op dat Haas inderdaad meer richting de ‘badkuip’-achtige vorm van Ferrari (rechts) is gegaan. De Amerikaanse renstal houdt echter wel vast aan de eigen ontwerpkeuzes. Waar teams als Aston Martin en Williams het ontwerp gedurende het seizoen volledig overhoop hebben gegooid, bijvoorbeeld door Red Bull te kopiëren, kiest Haas ervoor om de eigen concepten te verbeteren en te verfijnen.

Het is goed zichtbaar - en gezien de nauwe banden met Ferrari ook niet meer dan logisch - dat de ontwerpers inspiratie hebben opgedaan in Maranello. Het bovenste oppervlak van de sidepods lijkt meer op elkaar. Dit heeft ook elders voor aanpassingen aan het bodywork gezorgd, in een poging het maximale uit het pakket te halen.

Vergelijking van de oude en nieuwe configuratie van de Haas F1.

De afgelopen jaren konden de ontwerpers de bargeboards en vleugels op de sidepod gebruiken om de luchtstroom de gewenste richting op te sturen. Met de huidige reglementen zijn deze aerodynamische elementen niet meer toegestaan. Dat heeft een significante impact op de turbulente lucht afkomstig van de roterende banden. Aangezien ook de voorvleugels vereenvoudigd zijn, is het lastiger om deze wervelingen weg te sturen van de auto. Om toch zo’n optimaal mogelijke luchtstroming te creëren, kwam Haas in de Britse GP met een nieuwe endplate. Deze werd echter pas in Hongarije voor het eerst in de race ingezet (blauwe pijl). Het nieuwe element voldeed als individueel onderdeel niet aan de verwachtingen, waardoor het team moest wachten op de komst van het volledige nieuwe pakket.

Op bovenstaande foto is ook goed te zien dat de vorm van de sidepod is aangepast. De schouder is verhoogd waardoor het bodywork sterker afloopt naar achteren (groene lijn). Ook de flank van de sidepod is onder handen genomen. Dat is al te zien aan de stickers, maar is ook aan de onderkant een stuk breder (gele lijn).

Aangezien de bargeboards en sidepod-vleugels niet meer toegestaan zijn, gebruikt Haas het bodywork om de luchtstroming vanaf de voorbanden te sturen. De veranderingen aan de sidepod moeten deze vuile lucht weghouden van de wagen en daarmee de prestaties van de flessenhals en diffuser verbeteren. Wat ook opvalt, is dat de centrale koelopening op de as van de motorkap weggehaald is. Hierdoor is de haaienvin wat groter geworden (rode pijl).