Met de zomerstop in aantocht zitten de Formule 1-grootmachten niet stil. Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes hebben de periode tussen de Grand Prix van Oostenrijk en het raceweekend in Frankrijk goed benut. De drie topteams hebben allemaal nieuwe onderdelen geproduceerd waarmee zij hopen hun snelheid verder te verbeteren. We zetten de voornaamste updates op een rijtje.

Ferrari

Ferrari heeft een nieuwe vloer meegenomen naar Circuit Paul Ricard, waarbij met name het voorste deel en het middenrif aangepast is. Naar eigen zeggen maken deze updates deel uit van het normale ontwikkelingsproces. De komende periode zal het nieuwe ontwerp verder verfijnd worden. “Het moet de algehele aerodynamische prestaties van de wagen verbeteren. Dit is niet specifiek voor het Circuit Paul Ricard”, aldus het team.

Ferrari F1-75 tunnel vergelijking Foto: Giorgio Piola

Red Bull

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Giorgio Piola

Red Bull heeft zich ook vooral beziggehouden met de vloer. De geometrie van de flappen richting de rand is aangepast. Het team legt uit: “De lay-out is aangepast om de lokale drukverdeling anders in te richten om meer druk te genereren en tegelijkertijd de stabiliteit van de luchtstroom te behouden.”

De RB18 wordt ook voorzien van een nieuwe bovenste vin achter de achterremmen. Ook hiermee moet meer downforce gegenereerd worden, maar zonder invloed te hebben op de luchtstroom afkomstig van de onderste vin of uit de koelgaten van de remmen.

Mercedes

Mercedes W13 detail Foto: Giorgio Piola

Mercedes komt in actie met een vernieuwde neus, voorzien van aangepaste koelopeningen. Ook de rand van de vloer en de voorste brake duct zijn onder handen genomen. De rand van de vloer voor de achterband is eveneens aangepast. Het team legt uit: “Dit vermindert de lokale druk op de vloer door de afname van de hellingshoek. Dit verbetert de stroming richting diffuser.”

Grote pakketten bij McLaren en AlphaTauri

Uit de FIA-documenten blijkt verder dat McLaren en AlphaTauri grote pakketten hebben meegenomen naar Zuid-Frankrijk. Voor beide teams gaat het om noviteiten die vooraf al aangekondigd waren, waarbij AlphaTauri in de fabriek alles op alles heeft gezet om die onderdelen zo snel mogelijk op het circuit te krijgen na de sof in Oostenrijk. AlphaTauri heeft de focus daarbij volledig en niet geheel verrassend op de vloer gelegd. Niet voor niets zei Pierre Gasly dat het team gewoonweg 'overall' downforce tekortkwam en het grondeffect speelt daar de grootste rol in.

De flappen richting de vloerranden zijn ook hier aangepast, al gaan de ingrepen bij het zusterteam van Red Bull veel verder dan dat. Zo is ook de onderkant van de vloer bij AlphaTauri aangepast om de luchtstroom te veranderen en heeft het team samenhangend daarmee ook de diffuser aangepast.

Bij McLaren gaat het eveneens om de onderkant van de vloer - wederom een andere luchtstroom daar dus - de diffuser en de randen van de vloer. Bij de formatie van Lando Norris en Daniel Ricciardo komt daar nog een aangepast sidepod-design bij.