F1 Tech: De unieke vleugels waar teams mee rijden in Monza

Hoewel de nieuwe generatie Formule 1-wagens de meeste downforce produceert via het grondeffect van de vloer, hebben de teams toch flink wat aanpassingen gedaan voor de Italiaanse Grand Prix. Het is een nieuwe zoektocht naar de balans tussen de juiste drag en downforce om zoveel mogelijk topsnelheid te produceren. Voor de start van de eerste vrije training keken we naar de verschillende oplossingen.

Photo by: Jon Noble

Aan de voorkant van de W13 heeft Mercedes de camber flap kleiner gemaakt om de wagen in harmonie te brengen met de low downforce-achtervleugel.

Photo by: Jon Noble

Aan de achterkant heeft Mercedes de balkvleugel verder afgevlakt.

Red Bull

Photo by: Jon Noble

Red Bull heeft de huidige low downforce-achtervleugel nogmaals aangepast.

Photo by: Jon Noble

Ferrari heeft een enkele balkvleugel geïntroduceerd voor Monza. De Scuderia kwam hier in Spa al mee op de proppen en het werd ook getest in de vrij training, maar in de kwalificatie ging het team er niet mee door.

Photo by: Jon Noble

McLaren heeft een kortere en aangepaste plaat op de voorvleugel om de balans in de wagen te herstellen als de rest aangepast is op de low drag-configuratie.

Photo by: Jon Noble

Dit werkt dan weer in harmonie met een kleinere achtervleugel die op de auto bevestigd is.

Photo by: Jon Noble

Alpine heeft de Gurney-glap verwijderd op de balkvleugel om drag te reduceren.

Aston Martin

Photo by: Jon Noble

Aston Martin heeft een nieuwe voorvleugel geïntroduceerd waarvan het laatste element minder hoog is.

Photo by: Jon Noble

Het team heeft ook een kortere achtervleugel geïntroduceerd. Deze was in België al te zien, maar werd niet in de officiële sessies gebruikt.

Photo by: Jon Noble

Williams gebruikt ook een andere achtervleugel. Die werd in België al aangekondigd maar niet gebruikt.