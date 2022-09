F1 Tech: De trendbreuk waarmee Red Bull de GP van Italië won

Vanwege het unieke, razendsnelle karakter van het circuit kwamen de F1-teams in het verleden met een speciale achtervleugel naar Monza. Met een ultradunne vleugel konden hogere topsnelheden bereikt worden op de lange rechte stukken. De komst van het budgetplafond en het nieuwe technisch reglement brachten daar verandering in. Er zaten grotere verschillen in de vleugelconfiguraties van de diverse teams dan in het verleden het geval was. Het meest interessante is dat de uiteindelijke winnaar met misschien wel de meest conservatieve aanpak in actie kwam.

Red Bull brak, net als veel andere teams, met de jarenlange trend om een speciaal low downforce-pakket te ontwikkelen voor de race in Monza. De formatie uit Milton Keynes koos ervoor om de achtervleugel in te zetten die eerder dit jaar ook in Baku en Spa gebruikt werd. Om de hoeveelheid neerwaartse druk nog verder te verminderen, werd een deel van de beam wing onder de vleugel verwijderd.

De beam wing van Red Bull Racing gedurende het seizoen 2022. Illustratie: Giorgio Piola

Red Bull experimenteerde op de vrijdag nog wel met een andere specificatie achtervleugel die nog minder drag produceerde. Sergio Perez reed met een variant waarbij de bovenste rand verder afgevlakt was (zie gele markering). Deze vleugel verdween echter alweer snel naar de hoek van de pitbox toen bleek dat het element bij een geopend DRS flink begon te klapperen. Red Bull kampte in de slotfase van het seizoen 2021 ook al met dit fenomeen.

Video: De klapperende achtervleugel van Sergio Perez in Monza

Het feit dat Red Bull met meer downforce aan de kwalificatie begon, kon gezien worden als mogelijk nadeel op het snelle Monza. Voor de WK-leiders was het echter geen probleem, aangezien de RB18 al het gehele seizoen indrukwekkende topsnelheden laat noteren, ook wanneer de wagen is uitgerust met meer downforce dan de concurrentie. Bovendien maakten Verstappen en Perez tijd goed in de langzame secties waar tractie vereist was.

Door de gridstraf vanwege een power unit-wissel was de wagen van Verstappen al afgesteld op de race. Doordat hij met meer vleugel reed, kon hij niet alleen zijn banden beter sparen en daardoor zijn eerste stint verlengen, het leverde ook een groter DRS-delta op wanneer hij concurrenten moest inhalen. Dat pakte in de eerste ronden uitstekend uit, waarna de Nederlander met goed bandenmanagement en zijn surplus aan snelheid relatief eenvoudig de winst naar huis reed.

Ferrari F1-75 rear wing detail Illustratie: Giorgio Piola Ferrari F1-75 diffuser with flow-vis paint Photo by: Giorgio Piola

De eenmalige livery was niet de enige verrassing die Ferrari in petto had voor de thuisrace op Monza. Het team maakte gebruik van de low downforce achtervleugel waarmee eerder op Spa al werd getest. In tegenstelling tot België werd deze variant nu wel het gehele weekend gebruikt. Wat op Spa echter niet ingezet werd, was de vernieuwde beam wing voor minder drag op het Italiaanse circuit. De bovenrand is zo strak mogelijk vormgegeven, voor minder luchtweerstand en neerwaartse druk.

De achtervleugel van de Mercedes W13 voor de GP van Italië 2022. Illustratie: Giorgio Piola

Mercedes heeft al het gehele seizoen moeite met de topsnelheid. Om de hierboven besproken redenen kwam de uittredend constructeurkampioen toch niet met een speciale Monza-vleugel naar Italië. De W13 werd uitgerust met het low downforce pakket, met onder meer de interessante overgang van de horizontale vleugelplaten naar de endplate. Door de slimme constructie is dit uitwisselbaar met de meer conventionele vormgeving (zie inzet).

Om de neerwaartse druk verder te verminderen, werd een nieuwe beam wing geïnstalleerd.

De Mercedes W13 beam wing voor de Grand Prix van Italië. Illustratie: Giorgio Piola